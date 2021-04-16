Kendi Kendine Şarj Olan Kablosuz Kulaklık Tanıtıldı: Dünyada İlk!

Kendi kendine şarj olan kablosuz kulaklık duyuruldu. İsveç merkezli Urbanista firması, düzenlediği etkinlikte yeni kablosuz kulaküstü kulaklık modelini tanıttı. Etkinlik esnasında tanıtılan kulaklık, kendi kendine şarj olabilme özelliği ile dikkat çekiyor. Los Angeles olarak isimlendirilen kulaklığa dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Kendi Kendine Şarj Olan Kablosuz Kulaklık Los Angeles Özellikleri ve Fiyatı

Günümüzde kablosuz kulaklıklar, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Kablosuz kulaklıklar, kablo sorununu ortadan kaldırdı fakat yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Söz konusu kulaklıkları düzenli bir şekilde tıpkı akıllı telefonlar gibi şarj etmek gerekiyor. Şarj etmeyi unuttuğumuz takdirde ise kulaklığı maalesef kullanamıyoruz.

İsveç merkezli Urbanista firması, kablosuz kulaklıklarda sık sık yaşanan şarj sorununu ortadan kaldıran bir ürün tanıttı. Los Angeles olarak isimlendirilen kablosuz kulaküstü kulaklık kendi kendine şarj olabiliyor. Cihaz, sahip olduğu bu özellik nedeni ile dünya genelinde çok sayıda kullanıcı tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı.

Kulaklığın bant kısmında Powerfoyle isimli çok verimli güneş pili malzemesi yer alıyor. Gelişmiş yeşil teknolojiyi kullanan bu yeni kulaklık hem dış hem de iç mekanda şarj olabiliyor. Powerfoyle, güneş ışıklarını enerjiye dönüştürebiliyor. Kulaklık bu sayede güneş enerjisi ile şarj olabiliyor. Böylece kullanıcıların Los Angeles'ı şarj etmesine gerek kalmıyor.

Aktarılan bilgilere göre güneşli bir günde Los Angeles ile birlikte 1 saat boyunca dışarıda vakit geçirdiğiniz takdirde kulaklık 3 saatlik şarj süresi elde edecek. Elbette bazı günler hava kapalı olabiliyor. Bulutlu bir havada dışarıda 1 saat boyunca vakit geçirdiğinizde kulaklık bu kez 2 saatlik şarj süresi elde edecek.

Urbanista tarafından tanıtılan ürün, iyi aydınlatılmış bir odada bile şarj olabiliyor. Kablosuz kulaküstü kulaklık, bir odada 1 saatlik şarj ile 1 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Bu durum, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde üst seviyeye taşıyacak.

Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan kulaklık, 40 mm dinamik ses sürücüsüne sahip. 750 mAh batarya kapasitesine sahip üründe Bluetooth 5.0 desteği mevcut. Siri ve Google Asistan desteğine sahip olan kulaklıkta USB-C bağlantı desteği yer alıyor. Windows, Android ve iOS platformları ile uyumlu olan ürün, 199 dolar (1.601 TL) fiyat etiketine sahip.