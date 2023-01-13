Bedelli Askerlik Ücreti ve Kıdem Tazminatı Belli Oldu

Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte bazı önemli kalemlerde fiyat artışları yaşandı. Binlerce kişi tarafından merakla beklenen 2023 bedelli askerli ücreti, yayımlanan genelge ile açıklandı.

Ayrıca 657 sayılı Devlet Memuları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosu rakamları, ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamları için aylık çevirme katsayısı 0,433684 olarak belirlendi.

2023 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

Belirlenen katsayıyla birlikte Ocak-Temmuz 2023 dönemini kapsayan bedelli askerlik ücreti, 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak açıklandı.

2023 Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar?

Memurlar tarafından merakla beklenen Ocak-Temmuz 2023 tarihleri arasındaki kıdem tazminatı tavanı, 19 bin 982 lira 83 kuruş olarak belirlendi. Bu rakama göre brüt ücreti 20 bin lira olan ve 10 yıldır aynı işyerinde çalışan bir işçi, 1 Ocak tarihi itibarıyla 153.710 TL kıdem tazminatı yerine 199 bin 828 TL kıdem tazminatı alabilecek.