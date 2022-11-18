Benzine Beklenen İndirim Geliyor: Güncel Benzin Fiyatları!

Akaryakıt ve benzin fiyatları son dönemde artış yaşasa da beklenen indirim nihayet geliyor. Petrol ve döviz kurunun dalgalanması nedeniyle sürekli değişen akaryakıt ve benzin fiyatlarına yarından itibaren beklenen indirim geliyor.

NTV'nin bildirdiğine göre Cumartesi yani yarın gelecek akaryakıt indirimleri son dönemki artışı takriben geliyor. Uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş sonrasında motorinin litre fiyatı 15 Kasım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.54 TL indirimle 24.84 TL'ye kadar gerilemişti. Benzine gelen son indirim ise dün yani 17 Kasım tarihinde 77 kuruştu.

Yarın gelmesi beklenen benzin indiriminin 75 kuruş civarında olması bekleniyor. İndirimin ne kadar olacağı tam olarak belli değil ancak konuyla ilgili üst makamlardan açıklama yapılması bekleniyor.

Yakın tarihte motorin için herhangi bir indirim ise beklenmiyor. Yılbaşında 12.76 TL dolaylarında olan motorinin fiyatı günümüze dek %95'e yakın zamla karşılaştı.

Güncel Akaryakıt Pompa Fiyatları

İstanbul

Motorinin litresi: 24.79 TL

Benzinin litresi: 21.93 TL

Ankara

Motorinin litresi: 24.94 TL

Benzinin litresi: 22.11 TL

İzmir