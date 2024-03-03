beIN Sports Formula 1 Taraftarlarına Özel Paketlerini Duyurdu!
beIN Sports Formula 1 hayranlarını unutmadı ve özel bir paket çıkardı. Peki bu paket fiyatı ne kadar ve neleri kapsıyor? İşte detaylar!
beIN Sports, önümüzdeki 10 yıl boyunca Formula 1'in Türkiye yayıncısı haline gelmişti. Şimdi ise üye olmayan kullanıcılara iyi bir deneyim yaşatmak için uygun fiyatlı bir paket duyurdu.
Formula 1, Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup ve F1 Akademi Yarışları'nı, izleyiciler ekstra bir paket almadan izleyebiliyorlar. Yalnızca Digitürk üyesi olmaları yeterli.
Kullanıcılar Ucuza F1 Formula İzleyebilecek
Buna ek olarak bu yarışların TodTV uygulaması üzerinden de izlenebileceği duyuruldu.
Tüm yarışları takip etmek istemeyenler için beIN Sports, yalnızca Formula 1 yarışlarının takip edilmesini sağlayan bir paket duyurdu. Bu paketin ücreti yalnızca 39 TL ve eğer uygulamayla birlikte alınmak istenirse ücret 49 TL oluyor.
beIN Connect Üyelik İptali Nasıl Yapılır?
beIN Connect, dünya ve Türkiye’de hizmet veren bir dijital içerik izleme platformudur. Bu platform hizmetlerini abonelik sistemiyle vermektedir.
Uygulama harici satın alındığında beIN Sports ücreti senelik 468 TL, uygulama dahil edilince ise 588 TL oluyor.
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