beIN Sports Formula 1 Taraftarlarına Özel Paketlerini Duyurdu!

beIN Sports, önümüzdeki 10 yıl boyunca Formula 1'in Türkiye yayıncısı haline gelmişti. Şimdi ise üye olmayan kullanıcılara iyi bir deneyim yaşatmak için uygun fiyatlı bir paket duyurdu.

Formula 1, Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup ve F1 Akademi Yarışları'nı, izleyiciler ekstra bir paket almadan izleyebiliyorlar. Yalnızca Digitürk üyesi olmaları yeterli.

Kullanıcılar Ucuza F1 Formula İzleyebilecek

Buna ek olarak bu yarışların TodTV uygulaması üzerinden de izlenebileceği duyuruldu.

Tüm yarışları takip etmek istemeyenler için beIN Sports, yalnızca Formula 1 yarışlarının takip edilmesini sağlayan bir paket duyurdu. Bu paketin ücreti yalnızca 39 TL ve eğer uygulamayla birlikte alınmak istenirse ücret 49 TL oluyor.

Uygulama harici satın alındığında beIN Sports ücreti senelik 468 TL, uygulama dahil edilince ise 588 TL oluyor.