Beko'nun Efsane Legosu Yenilendi: İşte Yeni Logo!

Bu zamana kadar Arçelik markasına ait küresel operasyonlarda Arçelik A.Ş kullanılıyordu ancak yeni bir marka dönüşümüyle birlikte artık Arçelik A.Ş yerine Beko kullanılacak. Bu dönüşümle birlikte Beko'nun yıllardır alışılagelmiş logosu da yenilenmiş oldu.

Beko iile özdeşleşen klasik küçük harflerle "beko" yazısı ve altındaki çapraz çizgi artık yerini daha modern ve baş harfi büyük bir "Beko"ya bırakıyor. Ayrıca logodaki turkuaz renk de yerini laciverte bırakmış durumda. Beko artık yeni ürünlerinde de bu logoyu kullanacak.

Yeni Beko Logosu Nasıl Görünüyor?

Arçelik operasyonları kaldığı yerden sürecek olsa da Arçelik marka adı artık hiçbir ürün ve kurumsal operasyonda kullanılmayacak. Şirketin tüm ürünleri Beko marka adı ile üretilecek ve satılacak.

Konuya dair açıklama yayınlayan Arçelik'in açıklaması şu şekilde:

"70 yıla yakın geçmişiyle Türkiye’de müşterilerini pek çok ilkle tanıştıran ev teknolojileri şirketi Arçelik A.Ş, faaliyetlerine 57 ülkede 121 iştiraki, 22 markası ve 55 bin çalışanı ile devam etmektedir. Halka açık şirketin yasal adı Arçelik A.Ş.’dir. Türkiye’de bugüne kadar olduğu gibi yasal şirketimiz Arçelik A.Ş ve Türkiye iştirakımız Arçelik Pazarlama A.Ş. (Arçelik Türkiye) ile faaliyetlerimize devam edeceğiz. Türkiye’deki lider tüketici markamız Arçelik başta olmak üzere yerel değer yaratan tüm tüketici markalarımızla (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) Türkiye pazarında güçlü liderliğimizi ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Küresel markamızı güçlendirmek amacıyla stratejik bir karar alarak küresel operasyonlarımızı Beko kurumsal markası altında topladık. Bu dönüşümle globalde farklı isimlerle kurulmuş olan iştiraklerin isimlerinin Beko olarak dönüşmesi hedeflenmektedir. Dönüşüm sadece kurumsal markayı, yani şirket markasını kapsamaktadır, dünya genelinde sahip olduğumuz 22 tüketici markamız bu dönüşümden etkilenmeyecektir."

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