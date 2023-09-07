Artık Belgelerinizi İş Arkadaşlarınızla Paylaşmak Zorunda Değilsiniz!

Google Workspace kullanıcıları, dosyalarını veya çeşitli dokümanlarını iş arkadaşlarıyla ortak kullanabiliyor. Bir belgeye düzenleme erişimi olan herkes, dosya sahibinin izni olmadan bile istediği düzenlemeyi yapabiliyor.

Google artık bu duruma engel olmaya karar verdi. Yayınladığı bir blog yazısında dosya kilidi özelliğini geliştirdiğini ve yakında kullanıma sunacağını duyurdu.

Dosya Kiliteme Ne İşe Yarayacak?

Google Workspace'in dosya kilitleme özelliği, istenmeyen müdahaleler sonucunda belgelerdeki karışıklıkların önüne geçecek. Artık dosya sahibinin izni olmadan bir doküman üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamayacak.

Bu özelliği aktif etmek için ilk olarak dosya üzerinde sağ tıklanıp "Dosya bilgileri" seçeneğine tıklanmalı. Ardından "Kilitle"ye tıklayarak Drive dosyalarını tamamen kilitlemek mümkün olacak.

Kilitlenen dosyalar, diğer kişiler tarafından yalnızca okunabilecek. Böylece dosya sahibi dışındaki kişilerin herhangi bir düzenleme yapması veya başka bir şey eklemesi imkânsız olacak.

Bu özellik sayesinde Google Drive'daki dosyaları ksııtlama süreci kolaylaşacak.

Dosya kilitleme özelliği henüz herkese açılmadı. Test sürecinde olan özelliğin 20 Eylül'de kullanıma sunulması bekleniyor.

Devrim niteliğindeki özellik ile birlikte artık iş hayatındaki karışıklıklar ve istenmeyen durumlar en az seviyeye inecek.

Peki siz dosya kilitleme özelliğini faydalı buldunuz mu? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.