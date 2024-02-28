Bir Pilot, Gerçeği Aratmayan Boeing 737 Simülatörü Kurdu: Binlerce Sterlin Harcadı!

Hem havacılık tutkunu hem de bir aile babası olan Alberto Paduanelli, garajını uçuş simülatörüne çevirdi. Bu projeye karantina döneminde başlayan Paduanelli'nin her şeyi tamamlaması üç buçuk yılını aldı.

İki çocuk babası Paduanelli, bu projeye zaman kadar para da harcadı. Garajını uçuş simülatörüne çevirmek için tam tamına 130.000 sterlin harcadı.

Boeing 737 Simülatörü Gerçeği Aratmıyor!

Paduanelli'nin bu projeyi gerçekleştirmesindeki en büyük motivasyonu tecrübesinin yanı sıra uzun yıllar boyunca sahip olduğu havacılık tutkusu ve elektrik mühendisliği geçmişi oldu. İşi nedeniyle çokça seyahat ettiğinden ve 737'yi sık sık kullandığından bahseden tutkun, bunu sadece yolcu olarak deneyimlediğini de belirtiyor.

Evin garajında kurulmuş olan Boeing 737 uçuş simülatörü, otantik bir deneyim sunmak için gerçek harita ve hava durumu güncellemelerini içeriyor. Bunlara birinci sınıf bekleme salonu ve garajın üzerinde kahve, bisküvi, langırt, Xbox gibi eğlence unsurları sunan bir salon bile dahil.

43 yaşındaki Alberto Paduanelli, hayatı boyunca sahip olduğu uçma tutkusunu, evini 737-800 pilot kabinine çevirerek gerçekleştirmiş oldu ve havacılık meraklılarına, bu konuda hobisi olanlara ve pilot adaylarına simülatörü kullanarak dünya çapındaki havalimanlarına uçma şansı tanıdığını belirtiyor. Padunelli, şunları da ekliyor:

''Küçüklüğümden beri hayalim gerçek, tamamen işlevsel bir kokpit inşa etmekti. 3 yaşındaydım, amcam bizi ziyarete gelmişti, İtalyan ordusunda pilot olduğu için havacılığa da meraklıydı. Bana ve kardeşime hediye olarak içinde uçuş simülatörü oyununun olduğu küçük bir disket getirdi. O zamanlar bu küçük oyun benim için her şeydi, tüm bu düğmelere basmanız gereken küçük bir Cessna kokpiti vardı ve bir şeyler hareket ediyordu. İlk defa böyle bir şey görüyordum ve çok etkileyiciydi. Ben büyüdükçe teknoloji de büyüdü. Farklı şirketlerden giderek daha fazla simülatör piyasaya çıktı ve süreç aynıydı, oyunu bir bilgisayara kuruyorsunuz, bir joystick bağlıyorsunuz ve uçuyorsunuz. Yıllar geçtikçe simülasyon ve kontroller giderek daha gerçekçi hale gelmesine rağmen hiçbir zaman gerçek bir pilot gibi hissetmediniz, çünkü sahip olduğunuz tek şey bir joystick ve klavyeydi. Sonunda, eğer param ve yeterli alanım olursa bir gün gerçek bir kokpit, yüzde 100 işlevsel bir kokpit inşa edebileceğimi hayal etmeye ve planlamaya başladım.”