Uçuş Mühendisi Nedir, Ne İşe Yarar?

İnsanoğlu yaratıldığından bugüne kadar her zaman uçmak en büyük hayalleri arasındaydı. Bu hayal Amerikalı Wright kardeşler tarafından 1903 yılında gerçek olmuştu. Kendi yaptıkları uçuş aracı 12 saniye havada kalıp 40 metre yol kat etmişdi. Bu icat sayesinde birçok insanın hayatı kurtulacak ve kolaylaşacak. Gelişmesi ile birçok insanın canını alacaktır. Uçak teknolojisi günümüze çok fazla gelişmiş ve asla bir uçak kıtalar arası uçuş yapamaz sözünü yalanlamıştı. Hatta o kadar gelİşmişti ki uzaya gidebilen bir uçak üretilmiş, ilk olarak 12 saniye süren yolculukla başlayan Wright kardeşlerin insanlığa bir yeni bir çağın başlattığının kanıtıydı.

Kısa bir bilginin ardından uçuş mühendisi nedir, ne işe yarar? Gelin birlikte bakalım.

Uçuş Mühendisi Nedir?

Uçak kokpitinde bulunan uçuş mühendisleri, uçağın kalkmadan önce havadayken ve iniş yaparken uçağın karmaşık sistemleri ile ilgilenen kişilere uçuş mühendisi denmektedir. Havacılık yıllarının ilk tarihlerinde kendilerine Hava makinecisi de denmekteydi. Pilotların arka kısmında kendine ait bir koltuğu ve kontrol paneli bulunan uçuş mühendisleri uçuşların gerçekleştirilmesi için oldukça önemli ve zorunlu bir ihtiyaçdı. Özellikle büyük uçaklarda bulunan uçuş mühendisleri günümüzde yerini gelişen bilgisayar teknolojisine devretmiştir. Ancak bazı uçaklarda, helikopterlerde ve uzay araçlarında halen bulunmaktadır.

En çok soviyet uçaklarında bulunan uçuş mühendisleri bir zamanların vazgeçilmezleriydi.

Uçuş Mühendisleri Ne İşe Yarar?

Uçuş öncesi uçağın kontrolünü sağlamak.

Uçağın kalkışı anında motor ve diğer ekipmanların kontrolünü yapmak.

Kaptan pilota kalkış için yaptığı hesaplamaları belirlemek.

Teknik konularla ilgili bilgileri kaptana bildirmek.

Olabilecek sorunlara müdahale etmek için hazırda bulunmak.

Uçuş Mühendisi Olmanız İçin Neler Gerekir?

Eğer uçuş mühendisi olmak istiyorsanız üniversitelerin havacılık ve uzay bölümlerinden lisans eğitimini tamamlamanız gerekir. Tabi ki pilot olmak için birçok koşul var ise uçuş mühendisi olmak içinde birden fazla koşulu sağlamak gerekmektedir.

Yukarıda gördüğünüz fotoğrafta 2. dünya savaşına ait olan Britanya uçağı Avro Lancaster’daki bir uçuş mühendisinin kontrol panelinde bazı ayarlamalar yaptığı görülmektedir.

Bu içeriğimizde uçuş mühendisi nedir, ne işe yarar? Adlı sorulara yanıt verdik. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, sizce uçuş mühendisliği nasıl bir meslek? Görüşlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmında bizler ile paylaşmayı unutmayın.