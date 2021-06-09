Beşiktaş'a Kartallı Beşiktaş Logosu Yüzünden Dava Açıldı

Ressam ve karikatürist Vala Somalı'nın iki çocuğu, Beşiktaş'a kartallı Beşiktaş logosu için dava açtı. Davacı taraf, takımın logoyu izinsiz kullandığını ileri sürerek Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği hakkında yasal işlemlerin başlatılmasını istedi.

Babalarına ait olan logonun izin almadan kullanıldığını iddia eden Spor tarihçisi, karikatürist ve ressam olan Somalı'nın çocukları, logonun ticarileştirildiğini öne sürdü.

Kartallı Beşiktaş Logosunu İçeren Ürünlerin Toplatılması İstendi

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre haksız rekabetin önlenmesinin önüne geçmek isteyen iki mirasçı Yadigar Suzan Dönmez ve Hakan Somalı, babaları Vala Somalı'nın kendi çizimi olan logo ile ilgili bütün ürünlerin toplatılmasını talep etti.

Vala Somalı'nın çizdiği logo, ilk olarak Türk Sporunda 75. Yıl Beşiktaş Spor Tarih adlı kitapta kullanılmıştı ancak logonun kullanıldığı yer sadece bu kitapla sınırlı kalmadı. Somalı'nın logosu, ilk kez kullanılmasının ardından şimdiye kadar piyasaya sürülen Beşiktaş'ın ürünlerinin neredeyse tamamının üzerinde yer aldı.

Beş sene önce hayatını kaybeden Somalı'nın çocukları Yadigar Suzan Dönmez ve Hakan Somalı, babalarına ait logonun ticarileştirildiğini iddia etti ve haksız rekabetin önüne geçmek için İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Somalı'nın çocuklarına göre Kartallı Beşiktaş logosu şu anda Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğinin alışveriş sitesi olan Kartal Yuvası üzerinden satılan nevresim takımından Beşiktaş formalarına kadar birçok üründe kullanılıyor. Davacı taraf, jimnastik kulübüne ve derneğine logonun kendilerine aitmiş gibi ticari bir amaçla kullanılmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Kulübün logoyu kendilerine aitmiş gibi kullandığını iddia eden mirasçılar, ürünlerin üzerinde yer alan logonun kaldırılmasını, logonun bir daha hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılmamasını ve logoyu içeren ürünlerin de toplatılmasını istedi.

Kartallı logonun tasarımcısı olan Vala Somalı'nın çocukları Yadigar Suzan Dönmez ve Hakan Somalı tarafından babalarına ait olan logonun izinsiz kullanılması gerekçe gösterilerek Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğine açılan dava hakkında sizin düşünceleriniz neler?

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