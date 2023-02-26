Beşiktaş Taraftarı Depremzede Çocukları Unutmadı: Saha Oyuncaklarla Doldu
26 Şubat'ta gerçekleştirilen Beşiktaş-Antalyaspor maçında çocuklar için sahaya oyuncak atıldı. İşte o muhteşem görüntüler.
Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 20 günden fazla bir süre geçmesine rağmen Türkiye'nin eşsiz dayanışması devam ediyor. Deprem dayanışması, bu sefer Vodafone Park'ta çocuklar için kuruldu.
26 Şubat'ta oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında ilk Kahramanmaraş depreminin gerçekleştiği saate ithafen maç saati 04.17'yi gösterirken sahaya oyuncaklar atıldı.
İşte O Muhteşem Görüntüler
"Bir başkadır benim memleketim..." pic.twitter.com/cipmCNXUry— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 26, 2023
Hem ulusal hem de uluslararası alanda yaptığı şovlarla ve ateşli tezahüratıyla tanınan Beşiktaş taraftarı, bu sefer depremzede çocuklar için birleşti. Maçında 4. dakikasının 17. saniyesinde önce depremden etkilenen illerin plaka kodları paylaşıldı, daha sonrasında çocuklar için sahaya oyuncaklar atıldı.
Sahaya atılan oyuncaklar kısa sürede saha çevresinde ayak basacak yer bırakmadı. Yetkililer tarafından toplanan oyuncaklar Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen çocuklara gönderilecek.
Beşiktaş taraftarının deprem dayanışması ilk defa gerçekleşmiyor. Daha önce de 2011 yılında gerçekleşen Van depremi sonrasında taraftarlar saygı nişanesi olarak sahaya atkılarını fırlatmıştı.
Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir'e Deprem Uyarısı!
Gelecek depremlerle iligili tahminlerini aktaran Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, ülkemiz olduğu kadar İzmir'inde deprem için oldukça riskli bir bölge olduğunu ve bölgede canlı fayların bulunması nedeniyle bugün olmazsa bile gelecekte bir gn deprem olacağını belirtti.
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