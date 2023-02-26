Beşiktaş Taraftarı Depremzede Çocukları Unutmadı: Saha Oyuncaklarla Doldu

Kahramanmaraş depremlerinin üzerinden 20 günden fazla bir süre geçmesine rağmen Türkiye'nin eşsiz dayanışması devam ediyor. Deprem dayanışması, bu sefer Vodafone Park'ta çocuklar için kuruldu.

26 Şubat'ta oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında ilk Kahramanmaraş depreminin gerçekleştiği saate ithafen maç saati 04.17'yi gösterirken sahaya oyuncaklar atıldı.

İşte O Muhteşem Görüntüler

"Bir başkadır benim memleketim..." pic.twitter.com/cipmCNXUry — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 26, 2023

Hem ulusal hem de uluslararası alanda yaptığı şovlarla ve ateşli tezahüratıyla tanınan Beşiktaş taraftarı, bu sefer depremzede çocuklar için birleşti. Maçında 4. dakikasının 17. saniyesinde önce depremden etkilenen illerin plaka kodları paylaşıldı, daha sonrasında çocuklar için sahaya oyuncaklar atıldı.

Sahaya atılan oyuncaklar kısa sürede saha çevresinde ayak basacak yer bırakmadı. Yetkililer tarafından toplanan oyuncaklar Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen çocuklara gönderilecek.

Beşiktaş taraftarının deprem dayanışması ilk defa gerçekleşmiyor. Daha önce de 2011 yılında gerçekleşen Van depremi sonrasında taraftarlar saygı nişanesi olarak sahaya atkılarını fırlatmıştı.