Amerika menşeli yayıncı ücretsiz oyunlar ile biz oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklama doğrultusunda, bu hafta Bethesda oyunu Epic Games Store’da ücretsiz oldu. Bir diğer oyun ise, yarış oyunlarında yanlamayı sevenleri için iyi bir deneyim sunacakmış gibi görünüyor.

Bethesda Oyunu Epic Games Store ile Ücretsiz Dağıtılıyor

Epic Games Store bu hafta RAGE 2 ve Absolute Drift oyunlarını ücretsiz olarak edinmemize olanak tanıyor. Eğer ilk RAGE oyununu sevmişseniz, devam oyunu sizi bir hayli eğlendirecektir. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına kısaca bir göz atalım.

Absolute Drift

Funselektor Labs tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan oyunda, adına uygun olarak işiniz gücünüz yanlamak olacak. Aralarından seçim yapabileceğiniz altı farklı araba ve farklı modlar bulunuyor. Free-Roam modunda birbirinden farklı beş bölgede pratik yapabiliyor veya Driftkhana, Drifting ve Mountaing Drifting modlarındaki etkinliklerde rekabete girebiliyorsunuz.

Oyunda ayrıca çevrimiçi liderlik tablolarına ve önceden yapılan süreleri temsil eden hayalet arabalara ek olarak, arkadaşlarınızın oynayışlarını izlemek ve daha birçok özellik mevcut.

RAGE 2

Devam niteliği taşıyan RAGE 2, ilk oyununun otuz yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor. İlk oyunda dünyaya çarpan göktaşının neden olduğu felaketin üzerinden geçen yılların ardından, insanlıktan geriye kalanlar en nihayetinde dünyanın yaralarını sarmanın bir yolunu buluyorlar. Bu sayede, alışık olduğumuz yaşam dünyaya geri dönmeye başlıyor. Çorak araziler verimli ormanlara, sulak alanlara ve hatta bozkırlara kavuşuyor. Ticaret gelişiyor ve Wild West isimli yeni bir topluluk türü ortaya çıkıyor. Ne var ki bu gelişim, beraberinde can sıkıcı baş düşmanımızın da geri dönmesine neden oluyor: The Authority. Aksi olsa şaşardık, değil mi? Amaçları ise dünyaya kazandırılan kaynakları ele geçirerek kendi yararlarına kullanmak ve yaşamlarını devam ettirebilmek.

Bu oyunda Walker isimli bir karakteri yönetiyoruz. Kendisi Rangers topluluğundan geriye kalanlardan bir tanesi ve The Authority örgütünün saldırısına uğraması sonucunda da sahip olduğu ne varsa alınmış. Haliyle bir intikam arayışı ve bu bağlamda da örgütün baskıcı rejimini kökten bitirmek için gerekenin yapılacağı şiddetli bir mücadele başlıyor. Sonrası ile malum, mermilerin, tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu yoğun tempolu aksiyon dolu bir oynanış sizi bekliyor.

Her iki oyunu da ücretsiz olarak buradan Epic Games Store kütüphanenize ekleyebiliyorsunuz. Ancak bunun için bir haftalık bir sürenizin olduğunu söyleyelim. Yani kalıcı olarak sahip olabilmek için, 25 Şubat 2021 Perşembe günü TSİ 19:00’a kadar zamanınız var. Sonrasında ise, sıradaki oyun olacak Sunless Sea bayrağı devralacak.

Ücretsiz Epic Games Store Oyunu Nasıl Alınır?

Dijital mağaza üzerinden verilen oyunlara erişim sağlayabilmek için sadece bir hesabınızın olması yeterli ve onu da buradan E-POSTA İLE KAYDOL düğmesine basarak ücretsiz olarak açabiliyorsunuz.

Epic Games hesabınıza giriş yaptıktan sonra, ücretsiz oyunun olduğu sayfaya gidin. Hemen sağ taraftaki YÜKLE düğmesine, bir sonraki ekranda da SİPARİŞ VER düğmesine basarak oyunu kütüphanenize ekleme işlemini halletmiş oluyorsunuz. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulaması isteyecektir.