Beyaz Renkli Dijital Xbox Series X Ortaya Çıktı: Ne Zaman Geliyor?

PlayStation hayranları bu yıl çıkması muhtemel PS5 Pro için heyecanlı ancak Xbox hayranları Microsoft'un dokuzuncu nesil konsolu için şimdiden iki farklı modele sahip. Xbox Series X en iyi özelliklere sahip modelken, Xbox Series S bazı özellikler bakımından daha kompakt bir model ve daha sade bir deneyim (ve daha düşük fiyat) sunmak için disk sürücüsüne sahip değil.

Ancak yeni bir söylenti, Microsoft'un iki konsepti bir araya getirerek Xbox Series X'in disk sürücüsü olmayan ve Xbox Series S'in kendine özgü beyaz renginde yenilenmiş bir versiyonunu piyasaya sürebileceğini öne sürüyor. Söylentinin kaynağı Exputer ancak bilgi The Verge ve diğer büyük kaynaklar tarafından doğrulanmış durumda.

Yenilenmiş konsola ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler, Microsoft'un geçtiğimiz aylarda Activision Blizzard davası sürecinde ortaya çıkardığı silindir tasarımlı fakat siyah renge sahip dijital Xbox Series X'e de benziyor.

