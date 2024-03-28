Beyaz Renkli Dijital Xbox Series X Ortaya Çıktı: Ne Zaman Geliyor?

PlayStation hayranları bu yıl çıkması muhtemel PS5 Pro için heyecanlı ancak Xbox hayranları Microsoft'un dokuzuncu nesil konsolu için şimdiden iki farklı modele sahip. Xbox Series X en iyi özelliklere sahip modelken, Xbox Series S bazı özellikler bakımından daha kompakt bir model ve daha sade bir deneyim (ve daha düşük fiyat) sunmak için disk sürücüsüne sahip değil.

Ancak yeni bir söylenti, Microsoft'un iki konsepti bir araya getirerek Xbox Series X'in disk sürücüsü olmayan ve Xbox Series S'in kendine özgü beyaz renginde yenilenmiş bir versiyonunu piyasaya sürebileceğini öne sürüyor. Söylentinin kaynağı Exputer ancak bilgi The Verge ve diğer büyük kaynaklar tarafından doğrulanmış durumda.

Yenilenmiş konsola ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler, Microsoft'un geçtiğimiz aylarda Activision Blizzard davası sürecinde ortaya çıkardığı silindir tasarımlı fakat siyah renge sahip dijital Xbox Series X'e de benziyor.

Beyaz Renkli Dijital Xbox Series X Nasıl Görünüyor?

(eXputer) First Look At The Upcoming White, All-Digital Xbox Series Xhttps://t.co/d7Skt1jH94



Credit to @eXtas1stv for the find 👏 pic.twitter.com/XoHFkEfpMD — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) March 27, 2024

Yeni konsol tasarımsal olarak Xbox'la özdeşleşen dizayndan uzaklaşmıyor ancak tek değişiklik görünümünde değil. Kaynaklar, yeni konsolun yeni bir soğutucu ve bazı "küçük" donanım yeniliklerine sahip olabileceğini ancak en önemli noktanın fiyatı olacğını belirtiyor.

Microsoft'un Xbox Series X'in bu yeni dijital versiyonu için 50 ila 100 dolar daha az ücret talep edebileceği tahmin ediliyor. Tabii ki bu da Series S'in satışlarını büyük oranda baltalayabilir ancak kim bilir, belki de Microsoft bu atılımla Xbox Series S modelini emekliye ayırmayı planlıyordur.

Son olarak yeni dijital Xbox Series X'in bu yılın yaz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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