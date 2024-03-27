Xbox Satışları Hayal Kırıklığı Yarattı: Geliştiriciler Desteğini Çekebilir!

Avrupa'da satışların durgunlaşması nedeniyle, bazı üçüncü taraf yayıncıların Xbox konsollarını desteklemeye devam etme konusunda şüphelerini dile getirdikleri bildiriliyor.

GamesIndustry.biz başkanı Chris Dring düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

''Xbox'un bir donanım üreticisi olarak gerçekten zor durumda olduğunu düşünüyorum. Daha önce bir podcast'te Avrupa'daki perakendecilerin raflarındaki Xbox stoklarını azaltmayı veya zaten azalttığını duyduğumuzu belirtmiştik.Şimdi üçüncü taraf yayıncılar, Series S sürümü ve X sürümü oluşturmak için büyük çaba harcadıklarını ancak pazarın PC ve PS5'ten yana olduğunu söylüyorlar.''

Oyunlar Gelecekte Xbox Tarafından Desteklenmeyebilir

Geçen yıl Microsoft, orijinal Xbox'u 2001'de piyasaya sürmesinden sonra satışlar açısından PlayStation ve Nintendo'nun arkasında üçüncü sırada yer aldıklarını kabul ederek "konsol savaşlarını kaybettiklerini" itiraf etti.

2023 yılının sonuna kadar, Grand Theft Auto yayıncısı Take-Two tarafından paylaşılan verilere göre, PS5'in Xbox Series X/S'i küresel olarak yaklaşık 2'ye 1 oranında geride bıraktığı bildirildi.

Bunlar üzerine Şubat ayında Microsoft, daha fazla birinci parti oyununu PlayStation ve/veya Switch'e getirme planlarını doğrulayan bir Xbox iş güncellemesi sundu. Bu oyunlar Pentiment, Hi-Fi Rush, Sea of Thieves ve Grounded şeklinde olacak.

Ek olarak Xbox, şu oyunları rakip konsollar için piyasaya sürmeyi planlıyor: