BG3 Oyuncularının Kafadan Çatlak Olduğunu Gösteren Mod Ortaya Çıktı

Larian Studios, ödüllere doymayan oyunu Baldur's Gate 3 için yayımladığı Patch 8 güncellemesiyle oyuna daha fazla yeni içerik eklenmeyeceğini resmen duyurmuştu. Oyun hikâyeli bir macera RPG'si olmasına rağmen her yeni oyunda farklı şeyler keşfedebileceğiniz ve bunu yaparken "geçen sefer nasıl fark etmemişim?" diyeceğiniz türden bir yapım. Büyük başarılara imza atan Baldur's Gate 3, şüphesiz Larian'ın olduğu kadar mod topluluğunun emekleriyle de ayakta kalmayı başardı.

Mod topluluğuna damga vuran bir isim olan AtoZLightfoot Studios, uzun yıllar unutulmayacak bir mod geliştirerek ismini tarihe kazımayı başardı.

250 bin Kişi İndirdi: Withers Big Naturals

Bu kadar fazla indirilen bir modun oyun deneyimini çok fazla değiştirdiği düşünülebilir. Ancak "Withers Big Naturals" adlı bu mod, yalnızca mizahi bir detayı oyuna entegre ediyor ve 250 binden fazla kişi, "bu mod olmadan asla oynamam" cümlesini kuruyor. Enteresan bir şekilde mod sadece Withers karakterine göğüsler eklemekten ibaret. Mod geliştiricisinin ilk başlarda şaka olarak yüklediği bu mod, artık BG3 oyuncuları nezdinde vazgeçilmez hale geldi.

Baldur's Gate 3 Withers Nasıl Bir Karakter?

Withers aslında ilahi güçleri olan, sıska bir iskelet olarak öne çıkıyor ve oyuncuya yardımcı olacak birkaç hizmet sunuyor. Örneğin, bir yoldaşınız öldüyse onu biraz altın karşılığında hayata döndürüyor. Eğer yoldaşın cesedi ulaşılamayacak bir yerdeyse veya kaybolmuşsa, Withers'a "Yoldaşlarımdan biri öldü, onu şimdilik sana emanet edebilir miyim?" diye sorarak yoldaşınızın ölü bir şekilde kampa dönmesini sağlayabiliyorsunuz.

Larian Studios Modu Destekledi

Bu modu yükledikten sonra Withers ciddiyetinden çok şey kaybetse de AtoZLightfoot Studios, beklenmedik ilginin kendisini çok memnun ettiğini söyledi. Kendisi sonralarda daha fazla mod geliştirmek için kendi çapında dersler aldı. Larian Studios ise mod geliştiricilerine destek vermeyi ihmal etmedi. 100 milyon mod indirmesine ulaştıklarında yaptıkları bir paylaşımda özellikle bu moda yer verdiler: