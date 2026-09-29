The Witcher 3 Remastered'ın Sistem Gereksinimleri Açıklandı

The Witcher 3 Remastered'ın minimum, önerilen ve ultra sistem gereksinimleri açıklığa kavuştu. Böylece oyunun kasma, donma veya takılma gibi bir sorunla karşılaşılmaması için en az hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Ayrıca The Witcher 3 Remastered'ın kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı da açıklandı.

The Witcher 3 Remastered'ın Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i5-8400 / Ryzen 5 2600

Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 / Radeon RX 5500 XT 8GB / Arc A580

RAM: 12 GB

VRAM: 6 GB

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 11

Çözünürlük: 1080p

FPS: 30

Grafik Ayarları: Düşük

The Witcher 3 Remastered'ın 1080p çözünürlükte ve düşük ayarlarda 30 FPS'te oynanabilmesi için en az Core i5-8400 veya Ryzen 5 2600 işlemcisi gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise en az GeForce GTX 1660, Radeon RX 5500 XT 8GB ya da Arc A580'e ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca en az 12 GB RAM isteniyor.

The Witcher 3 Remastered'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i7 8700K / Ryzen 5 3600X

Ekran Kartı: GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 6600 XT / Arc B580

RAM: 16 GB

VRAM: 8 GB

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 11

Çözünürlük: 1080p

FPS: 60

Grafik Ayarları: Yüksek

Oyunun 1080p çözünürlükte ve yüksek ayarlarda 60 FPS'te oynanabilmesi için en az Core i7 8700K veya Ryzen 5 3600X'e ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise GeForce RTX 2060 Super, Radeon RX 6600 XT ya da Arc B580 gerekiyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde ayrıca en az 16 GB RAM isteniyor.

The Witcher 3 Remastered'ın Ultra Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Core i7 13700K / Ryzen 7 7700X

Ekran Kartı: GeForce RTX 3070 Ti / Radeon RX 6800 XT / Arc B580 (XeSS)

RAM: 24 GB

VRAM: 12 GB

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 11

Çözünürlük: 1440p

FPS: 60

Grafik Ayarları: Ultra

The Witcher 3 Remastered'ın 1440p çözünürlükte ve ultra ayarlarda 60 FPS'te oynanabilmesi için en az Core i7 13700K ya da Ryzen 7 7700X gerekiyor. Oyun ayrıca en az GeForce RTX 3070 Ti, Radeon RX 6800 XT veya Arc B580 (XeSS) ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Bu arada en az 24 GB RAM isteniyor.

The Witcher 3 Remastered Kaç GB?

The Witcher 3 Remastered'ın sorunsuz bir şekilde yüklenebilmesi için en az 60 GB depolama alanına ihtiyaç duyuluyor. Yeterli boş alan yoksa artık oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Bunun için ister Windows'un program kaldırma aracını tercih edebilir ister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, kapsamlı temizlik yapıyor ve boş alanın kolayca artmasını sağlıyor.