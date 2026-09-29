120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 8 GB RAM'e Sahip

HMD, Vibe 2 Pro 5G isimli yeni bir telefon tanıttı. Bununla beraber telefonun özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

HMD Vibe 2 Pro 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Dimensity 6300

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128GB

Arka Kamera: 64 MP ana kamera (Sony IMX682) ve 2 MP ikinci kamera

Ön Kamera: 13 MP

İşletim Sistemi: Android 16

Batarya: 6000 mAh

Hızlı Şarj: 33W

Boyut: 168,4 x 76,3 x 8,3 mm

Ağırlık: 197 gram

HMD Vibe 2 Pro 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

HMD'nin yeni telefonu 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. Vibe 2 Pro 5G ayrıca IPS LCD ekran üzeirnde 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli. Geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

HMD Vibe 2 Pro 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor.

MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Bu işlemci daha önce Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda tercih edilmişti.

6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada HMD Vibe 2'de Unisoc T8200 işlemcisi yer alıyor.

HMD Vibe 2 Pro 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

HMD Vibe 2 Pro 5G'nin arka yüzeyinde 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alıyor. 168,4 x 76,3 x 8,3 mm boyutlarında ve 197 gram ağırlığında olan telefonun ön yüzeyinde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor.

HMD Vibe 2 Pro 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda HMD'nin akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HMD Vibe 2 Pro 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

HMD Vibe 2 Pro 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 156 dolar (7.644 TL)

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 177 dolar (8.673 TL)

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada cihazın PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma veya donma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum.