16 GB RAM'li iQOO 16 Tanıtıldı! 8400 mAh Batarya ve Dahası

Amiral gemisi telefonlar arasına yeni bir model daha katıldı. iQOO 16 tanıtıldı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Bu arada cihaz yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

iQOO 16'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,85 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

RAM: 12GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 50 MP (f/1.68)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.05)

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP (f/2.65)

Ön Kamera: 32 MP (f/2.2)

Batarya: 8400 mAh

Hızlı Şarj: 100W

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OriginOS 7

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69 sertifikaları

iQOO 16'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3168 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 165Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 165 kez güncelliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor.

165Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir. Siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteren AMOLED çok canlı renklere sahip. Bu arada iQOO 15'te 6,85 inç ekran boyutu, 1440 x 3168 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

iQOO 16'nın İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirildi. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu işlemci ayrıca 5 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

iQOO 16'nın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.68 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.05 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.65 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

iQOO 16 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda iQOO marka akıllı telefonlar satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO 16'nın Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Android 17 tabanlı OriginOS 7'ye sahip iQOO 16'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

iQOO 16'nın Fiyatı Ne Kadar?

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 5.999 yuan (43.861 TL)

12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 6.799 yuan (49.710 TL)

16 GB RAM ve 512 GB Depolama: 7.499 yuan (54.828 TL)

16 GB RAM ve 1 TB Depolama: 8.499 yuan (62.139 TL)

Editörün Yorumu

iQOO 16'nın çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Telefonun ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.