Bilgisayar Korsanları Ünlü Futbolcunun Transfer Ücretini Çaldı!

Bilgisayar korsanları, akla hayale gelmeyecek yöntemlerle insanların özel bilgilerini ve paralarını çalmaya devam ediyor. Şimdi de milyon dolarların döndüğü futbol dünyasını hedef alan hırsızların transfer görüşmesi yapan iki futbol kulübünü sıra dışı bir şekilde dolandırdığı ortaya çıktı.

Bilgisayar Korsanları Florinel Coman'ın Bonservisini Çaldı: Peki Nasıl?

Katar'ın Al Gharafa kulübü, Romanya'nın FCSB takımında forma giyen Florinel Coman'ın transferi konusunda bir süredir görüşme gerçekleştiriyordu. 8 Temmuz tarihinde transferi netleştiren ve 26 yaşındaki sol kanat oyuncusuna 3 yıllık sözleşme imzalattıran Al Gharafa'nın çok büyük bir hata yaptığı öğrenildi.

Milliyet'in haberine göre, Vietnamlı bilgisayar korsanları FCSB'nin mail hesabını ele geçirerek, kendi banka ve fatura bilgilerini Al Gharafa'ya iletti. Katarlı ekip ise durumun farkına varmadan futbolcunun transfer bedeli olan 5 milyon 250 bin euroyu hırsızların hesabına gönderdi.

FCSB'nin olayı fark etmesinin ardından Al Gharafa ile iletişime geçtiği, ancak Katarlı kulüpten 'Bize gönderilen bilgiler Vietnam hesabına ait. Biz parayı yolladık.' yanıtını aldığı bildirildi. Romanyalı kulüp ise bunun üzerine bonservis ücretinin gecikme faiziyle birlikte ödenmesi için FIFA'ya şikayette bulundu.

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