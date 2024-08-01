Bir Devrin Sonu: Süper Lig Logosu ve Şampiyonluk Kupası Değişti!

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun başlamasına sayılı günler kala futbolseverlerin beklemediği bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kısa süre önce yaptığı açıklamayla Trendyol Süper Lig'in logosunda ve şampiyonluk kupasında değişiklik yapıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig Logosu ve Şampiyonluk Kupası Değişti

TFF resmi web sitesinde paylaşılan bilgilere göre, 9 Ağustos'ta başlayacak Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonuyla yeni logo, yeni kupa ve yeni motto taraftarlarla buluşacak. Kurum, bu kapsamda yeni logonun Türk futbolunun gücünü, tutkusunu ve yenilikçi kimliğini yansıttığını ifade ediyor.

Bununla birlikte, yeni lig logosunun zaferi ve gönülden oynanan futbolu simgelediği belirtiliyor. Ayrıca, logonun üst bölümünün kolları açıp sevincini taraftarlarla paylaşmayı, alt kısmının ise son saniyeye dek tüm kalbinle mücadele etmeyi temsil ettiğine işaret ediliyor.

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