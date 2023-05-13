Google'dan Yeni Teknoloji: Bilgisayarı Yüzünüzle Kontrol Etmek!

Google, hareket kabiliyeti kısıtlı kişilerin bilgisayarlarını kontrol etmek ve video oyunları oynamak için yüzlerini kullanmalarına olanak tanıyan Project GameFace adlı yenilikçi bir teknoloji geliştirdi. Bu teknoloji devrim niteliğinde ve bir yangında tüm yardımcı ekipmanlarını kaybeden kuadriplejik oyun yayıncısı Lance Carr'a da yardımcı oldu.

Project GameFace, Carr'a bilgisayarıyla etkileşime geçmek için yüzünü kullanarak bilgisayarını kontrol etme yeteneği kazandırdı. Teknoloji, kullanıma hazır bir web kamerasına ve kullanıcının yüzündeki 468 noktayı fare tıklamaları ve hareketleriyle eşleştiren Google'ın MediaPipe'ına dayanıyor.

Carr bu sistemi kullanarak ilk adını el yazısı ile yazabildi ki bu da sistemin hassasiyeti ve doğruluğunun bir kanıtı.

Project GameFace Nasıl Çalışıyor?

Google, Project GameFace'in tüm kodunu GitHub'da açık kaynak hâline getirdi, bu da herkesin erişebileceği anlamına geliyor ancak Google, teknolojiyi doğrudan ürünleştirmek gibi bir planının olmadığını belirtti. Bu, yapay zekâ teknolojisinin gerçek dünyadaki sorunları çözmek ve insanların yaşamlarını iyileştirmek için nasıl kullanılabileceğine dair harika bir örnek.

Project GameFace'in yalnızca oyunlarla sınırlı olmadığını, başka amaçlar için de kullanılabileceğini belirtmek önemli. Sistem son derece özelleştirilebilir ve kullanıcılar bilgisayar girdisini kontrol etmek için ifadeleri ve baş hareketlerini eşleyebilir. Bu, Project GameFace'in her bir kullanıcının özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabileceği anlamına geliyor ve onu çok yönlü ve uyarlanabilir bir teknoloji hâline getiriyor.