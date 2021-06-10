Bilim İnsanından UFO Açıklaması: İçinde İnsan Olamaz!

Güney Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde görev alan Prof. Dr. Madhu Thangavelu, savaş pilotlarınca çekilen ve UFO olduğu iddia edilen görüntülere dair bazı açıklamalarda bulundu. Peki UFO'lara karşı özel uzmanlık alanı bulunan öğretim görevlisi, bu görüntüler hakkında ne düşünüyor?

'Anlayışımızın Çok Ötesinde'

ABD Donanması'ndan emekli olan bazı savaş pilotları, geçtiğimiz ay CBS kanalındaki 60 Dakika programına konuk oldu. Pilotlar, yaptıkları açıklamalar sırasında UFO'ları neredeyse her gün gördüklerini belirtirken, bu iddialara dair bazı görüntüler paylaştılar.

Nitekim Pentagon da, 2019 yılında, savaş pilotlarının çektiği bu görüntülerin gerçek olduğu onaylamış ve bu görüntülerin araştırılması için özel bir görev timi kurulduğunu açıklamıştı.

Yapılan araştırmalar sonucunda bu gizemli hava araçlarının uzaylılara ait olduğuna yönelik herhangi bir kanıt bulunamamıştı. Öte taraftan görüntüdeki araçlara dair bilinen detayların oldukça kısıtlı olması sebebi ile, uzaylı ihtimalini hala elemediklerini belirtmişlerdi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Thangavelu, "Bilimde somut kanıtlar önemlidir." açıklamasını yaparken, 25 Haziran tarihinde Pentagon'un yayınlayacağı raporun beklenmesi gerektiğine işaret etti ve "Bunlar tamamlandıkça daha fazla kanıt görmemiz mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

60 Dakika'ya konuk olan savaş pilotlarının yaptığı açıklamalarda bu cisimlerin çok hızlı hareket ettiği ve çok ani hareketler yapabildiği belirtilmişti. Thangavelu, bu durumun günümüzdeki fizik anlayışı ile net bir şekilde açıklanamayacağını vurgularken, "Çok hızlı hareket eden bu şeylerin içinde bir insan olsaydı, hızlanma yüzünden ezilirdi." ifadelerini kaulldnı.

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce devasa büyüklüğe sahip evrenimizde bizden başka canlılar var mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.