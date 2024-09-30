Bilim İnsanlarından Akıllı Telefon Fiyatlarını Düşürecek Yeni Teknoloji!

Akıllı telefon fiyatları ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada belirli bir seviyenin üzerinde ve bugün bir amiral gemisi satın almak istediğimizde büyük paralar ödememiz gerekiyor. Ancak bilim insanlarının son geliştirdiği yeni teknolojiyle bu durum önümüzdeki yıllarda değişebilir.

Bilim İnsanlarından Çip Üretim Maliyetlerini Düşürecek Yeni Teknoloji

Japonya’daki Okinawa Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (OIST) tarafından geliştirilen yeni bir teknoloji çip üretim maliyetlerini ve dolaylı yoldan akıllı telefonların fiyatlarını düşerecek. Örneğin, çok yakında tanıtılması beklenen MediaTek Dimensity 9400 işlemcisi 30 milyar transistöre ev sahipliği yapıyor.

Bu transistörün çalışabilmesi için ise çipin inşa edildiği plakaya insan saçından daha ince desenler çizebilen EUV makinelerine ihtiyaç söz konusu. Ancak, bu tür makinelerin yalnızca bir şirket tarafından üretildiği ve fiyatlarının 400 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Yani, böylesine ince bir işçilik yapması ve pahalı olması nedeniyle telefon fiyatları belirli bir seviyenin altına düşemiyor.

Japon bilim insanlarının geliştirdiği yeni teknoloji ise halihazırda kullanılan EUV makinelerinin sadece yüzde 10'u kadar enerji harcıyor. Bunu biraz daha açacak olursak, mevcut EUV makinelerinin 200 milyon doları aşan maliyetleri ve 1 MW enerji kullanımı bulunuyor. Yeni teknoloji ise 100 kW'tan daha az güç harcıyor ve maliyetleriyse 100 milyon doların altına düşürüyor.

Tabii, güzel bir gelişme olsa da bu teknoloji halen erken geliştirme aşamasında ve bir standart haline gelebilmesi için uzun sürelere ihtiyaç var.