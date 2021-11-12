Bilim İnsanları Enjeksiyonsuz Aşı Yöntemi Geliştirdi

Stanford Üniversitesi ve Kuzey Karolina Üniversitesi ortaklığında geliştirilen aşı yaması, Covid-19 ile mücadelede kritik bir rol oynayabilir. Peki bilim insanları tarafından geliştirilen aşı yaması ne işe yarıyor ve neden bu kadar önemli? İşte konu hakkında merak edilen detaylar!

Aşı Yaması Nedir?

Temel olarak üç boyutlu baskı yöntemi ile üretilen aşı yaması, alt tarafta birkaç mikro iğne barındırıyor. Yapılan ön araştırmalar doğrultusunda aşı yamasının, kol kasına iğne ile verilen aşıya nazaran, on kat daha etkili olduğu gözlemlendi. Bu da onu etkililik oranı ile ideal bir aday haline getiriyor.

Yamanın altındaki iğneler standart bir enjeksiyon iğnesinin aksine yalnızca cilde ulaşacak kadar uzundur ve bu sayede aşı fobisi olanların da kolaylıkla uygulayabilmesini sağlar. Ayrıca vücudun derinliklerine nüfuz etmedikleri için, daha etkili bir aktarım gerçekleşir.

Bir aşı yaması yalnızca uygulanabilirlik ve etkililik alanında değil, depolama tarafında da önemli avantajlar sağlar: Şu an kullandığımız aşılar profesyonel kişilerce, buzdolaplarında saklanarak uygulanıyor. Bu da eğitimli personele ek olarak ihtiyaçları karşılayabilen bir depolama çözümü gerektiriyor.

11 Kasım 2021 Koronavirüs Tablosu: Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Test Sayısı : 356.004

: 356.004 Vaka Sayısı : 24.898

: 24.898 Vefat Sayısı : 197

: 197 Toplam Doz: 118.029.902

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