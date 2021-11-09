Akrep Zehri Covid-19 ile Mücadelede Yardımcı Olabilir

Yaklaşık iki yıl önce hayatımıza giren ve o zamandan bu yana ana gündem haline gelen Covid-19, bilim dünyasını yeni tedavi çalışmalarına yönlendirdi. Aberdeen Üniversitesi bünyesinde görev alan araştırmacılar, akrep zehrinin Covid-19 ile mücadelede etkili olabileceğini ortaya çıkardı.

Akrep Zehri Koronavirüs Varyantları ile Savaşabilir

Bugüne dek akrep zehrinin pek çok geleneksel ilaçta kullanıldığını gördük ve Aberdeen Üniversitesi bünyesinde görev alan araştırmacılar, bu zehirden elde edilen "büyüleyici kokteylin" koronavirüs varyantları ile savaşmamıza yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmalar için Mısır çölünden toplanan akrepler, zehirleri alınarak doğal ortamlarına geri salındı. Akreplerin zehri çoğu güçlü nörotoksin olan ve potansiyel olarak ölümcül risk barındıran peptirler içerir. Öte taraftan aynı zamanda güçlü antibakteriyel ve antiviral niteliklere sahiptir.

Global Challenges Research Fund tarafından desteklenen proje, Aberdeen Üniversitesi bünyesinde görev alan Dr. Wael Houssen, Prof. Mohamed Abdel-Rahman tarafından yönetiliyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Houssen, "Yeni ilaçların kaynağı olarak akrep zehirlerinin incelenmesi; daha fazla araştırmaya değen, heyecan verici ve üretken bir alandır." ifadelerini kullandı. "Bu zehirlerin son derece güçlü biyoaktif peptirler içerdiğini zaten gördük ve keşfedilmeyi bekleyen daha birçok şeyin olduğuna inanıyoruz."

Profesör Adel-Rahman ise konu hakkında yaptığı açıklamalarda "Mısır'da dünyanın en zehirlisi dahil olmak üzere birçok akrep türü yaygın olarak bulunuyor. Zehirleri henüz tam olarak incelenmedi ve alışılmışın dışında yeni bir ilaç kaynağı olabilir." ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar akreplerden toplanan zehirleri kimyasal olarak inceledikten sonra, bunların koronavirüs ile mücadelede yardımcı olup olamayacağını deneyecekler. Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.