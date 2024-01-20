Bilim İnsanları Kara Delikleri Tespit Etmek İçin Yardımınızı İstiyor!

Kara delikler kendilerine yaklaşan her şeyi -hatta ışığı bile- yutuyor olsalar da etkilerinin izlerini arayarak yerlerini tespit etmek mümkün.

Öyle ki kara delikler son derece yoğunlar, bu nedenle çok fazla kütleye ve yüzlerce ışık yılı uzaklıktan gözlemlenebilen güçlü bir yer çekimi etkisine sahipler ancak evren oldukça büyük ve araştırmacılar halkın bilimsel keşif adına daha fazla kara delik tespit etmelerine yardımcı olabileceğini umuyor.

Black Hole Hunter (Kara Delik Avcısı) adlı bir proje, halkı NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) tarafından toplanan verilerde bir kara deliğin izlerini aramaya davet ediyor.

Yeni Kara Delik Tespit Projesine Herkes Katılabilecek

Yer çekimsel mikromercekleme adı verilen bir teknik kullanarak, insanlar çeşitli yıldızlardan gelen ışığın parlaklığının zaman içinde nasıl değiştiğine bakacak ve bir kara deliğin bir yıldızın önünden geçip ondan gelen ışığı bükmüş olabileceğine dair işaretler arayacak. Bu sayede proje, aksi takdirde görünmez olacak olan kara deliklerinin tespit edilmesini sağlayacak.

Projedeki araştırmacılardan biri olan Southampton Üniversitesi'nden Matt Middleton konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Kara delikler görünmezdir. Yer çekimleri o kadar güçlüdür ki ışık bile kaçamaz, bu da onları özel ekipmanlarla bile görmeyi inanılmaz derecede zorlaştırır ancak bu çekim kuvveti aynı zamanda onları nasıl tespit edebileceğimizi de gösterir çünkü o kadar güçlüdür ki ışığı bükebilir ve odaklayabilr. Bu büyütmeyi tespit edebiliyoruz ve bir kara deliğin var olduğunu bu şekilde biliyoruz."

Kara Delik Avcısı Projesine Nasıl Katılabilirsiniz?

İlgilenen insanlar, diğer insan destekli bilim projelerine de ev sahipliği yapan ve bir kara deliğin belirtilerinin nasıl tespit edileceğine dair eğitim içeren Zooniverse web sitesinde kara delikleri aramak için çalışmaya başlayabilirler.

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