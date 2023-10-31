Bilim İnsanları İlk Kez Uzayda Embriyo Büyüttü: Dünya Dışında Üreme Mümkün mü?

Bildiğiniz üzere Dünya dışındaki diğer gezegenlerde yaşamın mümkün olup olmadığı araştırılıyor. Bu araştırmalara bir yenisi daha eklendi ve bilim insanları tarihte ilk kez uzayda fare embriyosu büyüttü.

Memeli Türleri Uzayda Çoğalabilir!

iScience dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre bilim insanları tarihte ilk kez Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) fare embriyosu büyüttü. 2021 yılında SpaceX roketiyle ISS'e gönderilen fare zigotları, ilerleme kaydetti.

ISS'teki astronotlar, 2 hücreli embriyo (zigot) kültürünü rahim dışında hayatta kalabilecekleri azami süre olan 4 gün boyunca büyüttü. Çeşitli kimyasal işlemlerle bozulmasını önledi ve Dünya'ya geri gönderdi.

Yapılan araştırmalar sonucunda mikro yer çekimi ve yüksek radyasyon ortamında büyütülen fare embriyolarında DNA ve yapı bozulması gözlemlenmedi. Fetüs ve plasenta oluşumunda normal ilerleme saptandı.

Araştırmanın başyazarı Teruhiko Wakayama, yaşanan bu gelişmenin uzayda memeli türlerin çoğalmasının mümkün olabileceğine işaret ettiğini söyledi. Mikro yer çekiminde doğumun zorlukları henüz bilinmediği için araştırmalar devam edecek.

Peki siz araştırma sonuçlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdak bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.