Bilim İnsanlarından Çığır Açan Buluş: Zihin Okuma Cihazı!

Bilim insanları, kullanıcılarının yalnızca düşüncelerini kullanarak iletişim kurmalarını sağlayan bir beyin implantı icat etti.

ABD'deki Duke Üniversitesi'ndeki nörobilimciler, beyin cerrahları ve mühendisler tarafından geliştirilen konuşma protezi ile beyin sinyallerini kelimelere çevirebiliyor.

Araştırmacılar bunun diğer beyin bilgisayar arayüzü ve zihin okuma teknolojilerinden daha hızlı ve daha az masraflı olduğunu ve nörolojik bozukluklardan muzdarip insanlara yepyeni bir hayat kazandırabileceğini iddia ediyor.

Duke Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nöroloji profesörü olan Gregory Cogan, "ALS veya locked-in sendromu gibi konuşma yeteneklerini bozabilecek zayıflatıcı motor bozukluklardan muzdarip birçok hasta var ancak iletişim kurmalarını sağlayan mevcut araçlar genellikle çok yavaş ve hantal." dedi.

Zihin Okumaya Yarayan Beyin İmplantı Testleri Başladı

Ekip, özel olarak tasarlanmış 256 mikroskobik beyin sensörünü posta pulu büyüklüğünde tıbbi sınıf bir plastik parçasına yerleştirmeyi başardı ve bu sensörler daha önce tümör vb. beyin ameliyatı geçiren hastalar üzerinde test edildi.

Katılımcılardan 'kug' ve 'vip' gibi bir dizi anlamsız kelimeyi dinlemeleri ve ardından bunları yüksek sesle söylemeleri istendi. Sadece 90 saniyelik sözlü veri ile sinirsel aktiviteyi kelimelere dönüştürmek için bir yapay zekâ algoritması kullanıldı.

Araştırmacılar şimdi teknolojiyi geliştirerek hızını artırmayı ve kablosuz hâle getirmeyi planlıyorlar ve devam etmek için Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden 2,4 milyon dolarlık bir hibe aldılar.

Profesör Cogan, "Hareket edebileceksiniz ve bir elektrik prizine bağlı olmak zorunda kalmayacaksınız ki bu gerçekten heyecan verici." dedi.

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