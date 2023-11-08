Güney Kore'de Bir Robot Fabrika İşçisini Öldürdü!

Güney Kore'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir gıda tesisinde etkin olarak çalışan robot kol, fabrika işçisinin ölümüne sebep oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.

Adamı Kutu Sandı!

Güney Gyeongsang eyaletinde bulunan Donggoseong Export Agricultural Complex adlı gıda tesisinde çalışan robot kol, biber kutularını kaldırmak ve teker teker paletlere aktarmakla görevliydi.

40'lı yaşlarındaki bir fabrika çalışanı, robotun sensör işlemlerini test ederken canından oldu. Robot kol test sırasında adamı biber kutusu sanarak vücudunu yakaladı ve taşıma bandına doğru itti. Bu esnada adamın yüzü ve göğsü ezildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan fabrika işçisi, hayatını kaybeti. Ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. Açıklanana göre adamın testleri 6 Kasım'da yapması planlanmıştı ancak robotun sensöründeki sorunlar nedeniyle kontroller iki gün sonrasına ertelendi.

Polis şimdi olası görev ihmalleri nedeniyle tesisin güvenlik yöneticileri hakkında soruşturma başlatmaya hazırlanıyor. Tesisin sahibi olan Donggoseong İhracat Tarım Kompleksi'nden bir yetkili ise kesin ve güvenli bir sistem kurulması çağrısında bulundu.

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