Bill Gates, Microsoft'un İlk Göz Ağrısını Paylaştı (Daha Windows'un W'sunun Olmadığı Günler)

Microsoft, 50 yıllık dev bir serüveni geride bırakırken, Bill Gates bu özel dönümü oldukça nostaljik ve duygusal bir şekilde kutladı.

Özel güne hitaben Microsoft'un doğuşuna zemin hazırlayan ilk yazılım olan Altair BASIC'in orijinal kaynak kodunu kamuya sundu. Paylaşımda nostaljik rüzgarlar esti geçti. Gates'in kendi blogunda yaptığı bu paylaşım, yalnızca bir yazılım geçmişine ışık tutmakla kalmadı, aynı zamanda teknoloji tarihinin dönüm noktalarından birine de dikkat çekti.

Gates'in söylediğine göre Altair BASIC varken daha Windows, Xbox ve Office gibi "detaylar" henüz piyasada bile yoktu. Altair BASIC, bugünün Microsoft teknolojilerinin büyük atası.

Intel 8080 Assembly İşlemcisine Dayalı İlk Microsoft Tabanı

Yıl 1975'ti. Kişisel bilgisayar fikri henüz yaygın değildi ama Bill Gates ve en yakın arkadaşı Paul Allen, bunun geleceği değiştireceğini hemen anlamıştı.

Bunu fark etmeleri için Popular Electronics dergisinde Altair 8800 isimli bir bilgisayar hakkında çıkan haberi görmeleri gerekti. Ardından hızla harekete geçtiler ve cihazın üreticisi olan MITS firmasıyla temasa geçip, bu bilgisayarı çalıştıracak bir yazılım fikri sundular.

İki ay süren yoğun çalışmanın ardından ortaya Intel'in 8080 işlemcisine dayanan Altair BASIC çıktı. Bu yazılım, Dartmouth Koleji'nde geliştirilen BASIC programlama diline dayanıyordu ve Microsoft'un ilk ürünüydü. O dönemler şirketin adı da ilginç bir şekilde "Micro-Soft" olarak yazılıyordu. Nereden nereye...

157 Sayfalık Kodla Başlayan Microsoft Serüveni

Bu basit gibi görünen kod aslında her şeyin başlangıcı oldu. Altair BASIC'in MITS'e lisanslanmasıyla birlikte Microsoft'un kaderi tamamen değişti. Bu ilk başarı, şirketin hem maddi kazanç hem de teknik vizyon açısından önünü açtı. Ardından Windows, Office gibi dev yazılımlar arka arkaya geldi.

Gates'in blog yazısında yalnızca her şeyin başlangıcı olan bu kod değil, yarım yüzyıllık hikaye de yer alıyordu. Şirketin bugünlere gelmesinde Steve Ballmer, Satya Nadella gibi liderlerin ve binlerce çalışanın katkısı da büyüktü—ki Gates, yazısında hepsine teşekkür etti.

İşte meraklısına her şeyin başladığı o 157 sayfa, artık sır değil bir tarihi eser: