Bill Gates, Yapay Zekadan Korktuğunu Söylüyor: Microsoft'un Kurucusu Neden Endişeleniyor?

Bill Gates'in YouTube'da paylaştığı Unconfuse Me with Bill Gates isimli podcastinin konuğu olan OpenAI CEO'su Sam Altman ile konuşmaları tekrar gündeme geldi.

3 ay önce yayınlanan bölümdeki kesitlerde Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in 2024 yılının yapay zeka yılı olacağını belirtmekle birlikte yapay zekadaki ilerlemelerin de kendisini korkuttuğunu açıkça dile getirdi.

Gates'in geçtiğimiz senenin sonunda yayınladığı bir yazıda her geçen gün daha fazla insanın yapay zeka modellerini kullanmaya başladığını ve kendi işlerine dahil ettiğini belirtmişti.

Bill Gates Yapay Zekadan Korkuyor

Günlük hayatta sık sık gündeme gelen ve tartışmalara sebep olan "Yapay zeka işimizi elimizden alır mı?" sorusu, görünen o ki Bill Gates'i de kuşkuya düşürüyor. Sam Altman ile konuşurken yapay zekanın kendi işini elinden almasından endişelendiğini de dile getiriyor.

YouTube'da 1 milyon izlenmeye yaklaşan bölümde Gates ve Altman, GPT-5, AGI ve ChatGPT'ye gelen video özelliği başta olmak üzere genel olarak yapay zekaya dair her şeyi konuştular. Bill Gates de bölümde yapay zekanın hızlı ilerlemesi konusundaki endişelerini itiraf etti.

ChatGPT gibi yapay zeka zeka sohbet botlarının da bu kadar başarılı bir şekilde sonuçlar vermesine dair şaşkınlığını belirten Gates, kendi vakfı aracılığıyla da yapay zekadan faydalanmak istediğini paylaşmıştı.

Kendi adına endişelerini dile getiren Microsoft'un kurucusu, podcastte yapay zeka sayesinde artık insanların çok çalışmak zorunda olmadıklarını söyledi. Çalışanların artık sadece üç gün bile işe gitmelerinin mümkün olabileceğini de paylaştı.