Bill Gates Yapay Zekânın 5 Yıl İçinde Hayatımızı Nasıl Değiştireceğini Açıkladı!

Teknoloji devlerinden Microsoft’un kurucu ortaklarından Bill Gates, yapay zekâ teknolojisinin 5 yıl içerisinde herkesin hayatlarını nasıl değiştireceğini açıkladı.

ABD'nin tanınmış medya kuruluşlarından CNN'e verdiği röportajda Gates, yapay zekânın gelişmesiyle birlikte farklı sektörlerde yeni iş imkânlarının ortaya çıkacağını belirtti.

IMF (Uluslararası Para Fonu) başkanı Kristalina Georgieva, Pazartesi günü yaptığı açıklamasında yapay zekanın “genel eşitsizliği daha da kötüleştireceğini” ve teknolojinin dünya genelindeki tüm işlerin yaklaşık yüzde 40'ını etkileyeceğini söylemişti.

Gates, Her Devrimci Teknolojinin İlk Başta Korku Yarattığını Belirtti

Gates, IMF başkanının bu fikrine karşı çıkmadı. Ancak tarihte her yeni teknolojiyle birlikte korkunun ve ardından yeni fırsatları da getirdiğine inanıyor.

1900'de tarımsal verimlilikte yaşadığımız gibi insanlar ne yapacağız şimdi diyordu. Aslında, pek çok yeni şey pek çok yeni iş kategorisi yaratıldı. Artık herkesin çiftlik işi yaptığı zamandan çok daha iyi durumdayız. Yapay zekâ teknolojisinde de aynısı olacak.

Gates ayrıca, “çok fazla yeni donanıma” ihtiyaç olmadığı için yapay zekaya erişimin “zaten sahip olduğunuz internet bağlantısı üzerinden bağlandığınız telefon veya bilgisayar” üzerinden olacağını söyledi.

Milyarder ayrıca OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT sohbet robotunun gelişiminin de çok önemli olduğunu vurguladı.

Yapay zekâ destekli yazılımın yakın zamanlarda öğretmenlik ve sağlık sektörüne ciddi destek sunacağını belittti.

Microsoft, OpenAI ile yaklaşık 10 milyar dolarlık bir ortaklığı bulunuyor. Gates, Microsoft'un en büyük hissedarlarından biri olmaya devam ediyor.

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