BİM Karavan Satıyor: Peki Fiyatı Uygun mu?

Zincir marketler düzenledikleri kampanyalarla uygun fiyatlı ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Son olarak BİM, 4 Eylül itibariyle Adle Çekme Karavan satışlarına başladı. Peki, bu karavan kullanıcılara neler sunuyor ve ne kadardan satılıyor?

BİM, 4 Metre Adle Çekme Karavan Satıyor: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Adle çekme karavanının kullanımı oldukça pratik. İç mekanda küçük bir mutfak alanı bulunuyor; bu alanda 2 gözlü bir ocak ve 12V enerjiyle çalışan 90 litrelik bir buzdolabı mevcut. Karavanda ayrıca 2 kişilik bir yatak ve bir oturma takımı bizleri karşılıyor.

Enerji ihtiyacı için ise tavan bölümünde 340 W gücünde bir monokristal güneş paneli yer alıyor. Su ihtiyacı için ise 120 litrelik bir temiz su deposu bulunuyor. Karavan, uluslararası taşımacılık belgelerine sahip olmasının yanı sıra 1050 kg frenli Knott dingil ve 1050 kg Knott çeki oku ile donatıldı.

BİM'de 279 bin TL'de satılan karavanın özellikleri ise şöyle;

Dışarıdan 220 V’luk elektrik girişi

Dışarıdan su dolum

Mutfakta mermerit tezgah

1 adet açılabilir masa

Dış mekân LED aydınlatmaları

Pnömatik su tesisatı

Mutfakta 2 gözlü ocak

Kapı camı ve sineklikli perdeler

Akü şarj cihazı ve 100 A’lik Jel akü

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