BİM Çok Ucuz Telefonlar Satacak! 120Hz Ekran, 8 GB RAM ve Dahası

BİM marketlerde bu hafta uygun fiyat etiketine sahip Casper VIA X40 ve Omix X6 satılacak. Satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında akıllı televizyonlar, 12 bin BTU klima ve kule tipi vantilatör de bulunuyor.

BİM'de Satılacak Casper VIA X40 ve Omix X6'nın Fiyatı

BİM'de 30 Mayıs tarihinden itibaren Casper VIA X40 isimli telefonun 8 GB ARM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 250 TL'ye satılıyor. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Gücünü MediaTek G99 işlemcisinden alan telefonda 5000 mAH batarya kapasitesi mevcut. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. Telefonda ayrıca 24 megapiksel ön kamera yer alıyor.

BİM'de 30 Mayıs'ta Omix X6 telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 5 bin 570 TL'ye satılacak. 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel, 5 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüklerinde üç adet kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. X6 modeli 5000 mAh batarya kapasitesine sahip.

Bu hafta ayrıca 24 bin 990 TL fiyata sahip TCL 12.000 BTU klima, 1.390 TL fiyatlı Kumtel kule tipi vantilatör, 11 bin 750 TL fiyata sahip TCL 43" Full HD Android akıllı TV, 20 bin 990 TL fiyatlı 65" 4K QLED Google TV, 27 bin 900 TL fiyata sahip LG 55" 4K Nanocell akıllı TV ve 4 bin 390 TL fiyatlı Senna 32" HD Ready uydu alıcılı TV de satılacak.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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