BİM Taksitle Elektrikli Bisiklet Satacak: Fiyatı Ne Kadar?

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BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketlerde belirli aralıklarla gıda dışı ürünlerin satışa çıktığını görüyoruz. BİM de bu kapsamda önümüzdeki günlerde katlanabilir elektrikli bisiklet satışına başlayacak. İşte merak edilen detaylar!

Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet BİM'de Ne Kadar Olacak?

BİM, 12 Haziran'da RSIII Pro X katlanabilir elektrikli bisikleti satışa sunacak. Modelin fiyatı 29.900 TL olarak açıklandı. Bisiklet 250W motor gücüne sahip. Bataryası 4-6 saat içinde tam şarj oluyor ve tek şarjda 35-45 kilometre menzil sunuyor. Maksimum hızı 25 kilometre olan model yedi vitesli bir yapıya sahip diyebiliriz.

RKS Katlanabilir RSIII Pro X Özellikleri Neler?

Motor: 250W.

Batarya: 36V 10 Ah.

Maksimum hız: 25 km/s.

Menzil: 35–45 km.

Fren sistemi: Ön/arka disk fren.

Vites: 7 vites.

Ön far: LED ön far.

Gösterge: LCD gösterge.

Garanti: 2 yıl.

Fiyat: 29.900 TL.

Taksit: Peşin fiyatına 6 taksit.

RKS Katlanabilir Nitro Pro Elektrikli Bisiklet BİM'de Ne Kadar Olacak?

Bunlara ek olarak RKS Nitro Pro elektrikli bisikletinin fiyatı 25.000 TL. Bisikletin motoru 250W güç üretiyor ve maksimum 25 kilometre hıza ulaşıyor. RSIII Pro X modelindeki gibi 35-45 kilometre arasında menzil sunan bir bataryaya sahip olan bisiklet 27 kilogram ağırlığında ve altı vitesli bir yapıya sahip.

RKS Katlanabilir Nitro Pro Özellikleri Neler?

Motor: 250W

Akü: 36V 10AH

Maksimum Hız: 25 km/s

Sürüş Mesafesi: 35-45 km

Vites: 6 vites

Ağırlık: 27 kg (maks. taşıma: 135 kg)

Garanti: 2 yıl

Fiyat: 28.900 TL (peşin fiyatına 6 taksit)

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.