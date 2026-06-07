BİM Taksitle Elektrikli Bisiklet Satacak: Fiyatı Ne Kadar?
BİM, 12 Haziran'da RSIII Pro X ve RKS Nitro Pro isimli elektrikli katlanabilir bisiklet modellerini satışa çıkaracak. Peki ürünlerin fiyatları ne kadar?
⚡ Önemli Bilgiler
- BİM, önümüzdeki günlerde RSIII Pro X katlanabilir elektrikli bisikleti satışa sunacak. Modelin fiyat etiketi 29.900 TL olarak açıklandı.
- Bunun dışında RKS Nitro Pro katlanabilir elektrikli bisikleti ise 25.000 TL'den kullanıcılara sunulacak.
- Peşin fiyatına altı taksitle satışa çıkacak bu iki model 12 Haziran'da raflardaki yerini alacak.
BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketlerde belirli aralıklarla gıda dışı ürünlerin satışa çıktığını görüyoruz. BİM de bu kapsamda önümüzdeki günlerde katlanabilir elektrikli bisiklet satışına başlayacak. İşte merak edilen detaylar!
Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet BİM'de Ne Kadar Olacak?
BİM, 12 Haziran'da RSIII Pro X katlanabilir elektrikli bisikleti satışa sunacak. Modelin fiyatı 29.900 TL olarak açıklandı. Bisiklet 250W motor gücüne sahip. Bataryası 4-6 saat içinde tam şarj oluyor ve tek şarjda 35-45 kilometre menzil sunuyor. Maksimum hızı 25 kilometre olan model yedi vitesli bir yapıya sahip diyebiliriz.
RKS Katlanabilir RSIII Pro X Özellikleri Neler?
- Motor: 250W.
- Batarya: 36V 10 Ah.
- Maksimum hız: 25 km/s.
- Menzil: 35–45 km.
- Fren sistemi: Ön/arka disk fren.
- Vites: 7 vites.
- Ön far: LED ön far.
- Gösterge: LCD gösterge.
- Garanti: 2 yıl.
- Fiyat: 29.900 TL.
- Taksit: Peşin fiyatına 6 taksit.
RKS Katlanabilir Nitro Pro Elektrikli Bisiklet BİM'de Ne Kadar Olacak?
Bunlara ek olarak RKS Nitro Pro elektrikli bisikletinin fiyatı 25.000 TL. Bisikletin motoru 250W güç üretiyor ve maksimum 25 kilometre hıza ulaşıyor. RSIII Pro X modelindeki gibi 35-45 kilometre arasında menzil sunan bir bataryaya sahip olan bisiklet 27 kilogram ağırlığında ve altı vitesli bir yapıya sahip.
RKS Katlanabilir Nitro Pro Özellikleri Neler?
- Motor: 250W
- Akü: 36V 10AH
- Maksimum Hız: 25 km/s
- Sürüş Mesafesi: 35-45 km
- Vites: 6 vites
- Ağırlık: 27 kg (maks. taşıma: 135 kg)
- Garanti: 2 yıl
- Fiyat: 28.900 TL (peşin fiyatına 6 taksit)
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