A101, iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra ve Redmi Note 15 Pro Satıyor

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Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

A101 marketlerde iPhone'lardan Android telefonlara kadar pek çok mobil cihaz satılıyor. Bunlar arasında Redmi Note 15 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone 17 Pro, iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, iPhone v17, iPhone 16, iPhone 14, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25, Galaxy S26+, Galaxy Z Flip 7 ve daha birçok telefon bulunuyor.

A101'de iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

A101'de 4 Haziran 2026 itibarıyla iPhone 17 Pro Max'in 512 GB depolama alanına sahip sürümü 139 bin 999 TL, 2 TB depolama alanına sahip sürümü ise 172 bin 499 TL'ye satılıyor. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan akıllı telefonda 12 GB RAM ve 4.823 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor.

iPhone 17 Pro'nun 512 GB depolama alanına sahip sürümü 124 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Apple A19 Pro işlemcisine sahip alan telefonda 12 GB RAM bulunuyor. Telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazda 3998 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

A101'de iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 16'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 60 bin 499 TL'ye satılıyor. Gücünü A18 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM bulunuyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel kamera mevcut.

iPhone 16 Pro Max'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 114 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. A18 Pro işlemcisine sahip cihazda 8 GB RAM mevcut. Telefonda 48 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel periskop telefoto kamera, 48 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel ön kamera yer alıyor.

A101'de iPhone 17 ve iPhone 14'ün Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 17'nin 512 GB depolama alanına sahip sürümü 92 bin 499 TL'ye satılıyor. Gücünü A19 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM bulunuyor. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 1206 x 2622 piksel çözünürlük sunuyor. Telefon ayrıca 3.692 mAh batarya kapasitesine sahip.

iPhone 14'ün 256 GB depolama alanına sahip sürümü 49 bin 999 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 52 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM yer alıyor.

A101'de Galaxy S26 Ultra ve Galaxy S25 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 99 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 103 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde telefon çok akıcı bir ekran deneyimi sağlıyor. 120Hz, akıcı ekran deneyim için yeterli bir değerdir. Cihazda ayrıca Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Galaxy S25 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 75 bin 499 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 79 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Cihaz Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip. Bu işlemci, Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, Carx Street ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Yani amiral gemisi modelinde mobil oyunlar kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabiliyor.

A101'de Galaxy S25 ve Galaxy S26+'ın Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy S25'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 48 bin 999 TL'ye satılıyor. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan telefonda 4.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği bulunuyor. 6,2 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Samsung Galaxy S26+'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 70 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihazda 4.900 mAh batarya kapasitesi de mevcut.

A101'de Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy A56'nın Fiyatı Ne Kadar?

Samsung Galaxy Z Flip 7'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 64 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1080 x 2520 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 4,1 inç büyüklüğündeki ikinci ekran, 948 x 1048 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip. Gücünü Exynos 2500 işlemcisinden alan katlanabilir telefonda 4.300 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 24 bin 499 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Exynos 1580 işlemcisine sahip telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği yer alıyor.

A101'de Galaxy A36 ve Redmi Note 15 Pro Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy A36'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 20 bin 499 TL'ye satılıyor. Gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alan telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Redmi Note 15 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB dpeolama alanına sahip sürümü 19 bin 499 TL'ye satılıyor. Helio G200 Ultra işlemcisine sahip olan telefonda 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor. Telefonda 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 32 megapiksel ön kamera yer alıyor. 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

A101'de Redmi 15C'nin Fiyatı Ne Kadar?

Redmi 15C'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 999 TL'ye satılıyor. Gücünü MediaTek'in Helio G81 Ultra işlemcisinden alan telefonda 6.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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