Uygun Fiyatlı Telefon ve TV Arayanlar Buraya: BİM Marketlerde Teknoloji Fırsatı Başladı!

Bu sıralar evinizdeki teknolojik ürünleri yenilemek istiyor, yeni bir akıllı telefona geçiş yapmak istiyor veya bisikletinizi elektrikli yeni bir modelle değiştirmek istiyorsanız BİM marketlerine uğrayabilirsiniz. Zira önümüzdeki hafta zincir marketlerde adeta bir teknoloji şöleni yaşanacak.

BİM marketler zincirinin 25 Nisan'da başlayacak haftalık aktüel kampanyasında akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, motosikletlerden çapa makinelerine ve elektrikli ev aletlerine kadar pek çok farklı ürün müşterilerin beğenisine sunulacak.

BİM 25 Nisan Aktüel Öne Çıkan Teknoloji Ürünleri

25 Nisan itibarıyla BİM marketlerinde satışa sunulacak teknoloji ürünleri arasında dikkat çeken fırsatlar yer alıyor.

LG 55" NanoCell Akıllı TV – 29.900 TL

Bunlardan birincisi LG’nin 55 inçlik Ultra HD NanoCell televizyon modeli. Yeni akıllı TV, türkçe dil desteği sunan yapay zeka özellikleriyle benzersiz bir deneyim sunarken, büyük ekranıyla evde sinema keyfi yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Akıllı TV'nin fiyatı 29 bin 900 TL.

Oppo A60 Akıllı Telefon – 9.250 TL

Orta segmentte iddialı özelliklerle gelen Oppo A60 da katalogdaki yerini almış duruma. 6.67 inçlik 90Hz yenileme hızına sahip IPS ekranı, Snapdragon 680 işlemcisi, 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesiyle dikkat çeken yeni telefon, kamera tarafında ise 50 MP + 5 MP + 2 MP arka kamera kurulumuna ve 8 MP ön kameraya sahip.

Cihazın 5.000 mAh bataryasıyla gün boyu kesintisiz bir deneyim sunan Oppo A60, BİM marketlerinde sadece 9 bin 250 TL karşılığında satın alınabilecek.

Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Fırsatları

BİM marketler zinciri önümüzdeki hafta oldukça kullanışlı bir elektrikli bisiklete de ev sahipliği yapacak. RKS RSI X Pro modeli, 45 kilometreye kadar menzil, 250W motor gücü, 127 kg taşıma kapasitesi ve Shimano 7 vites sistemiyle 19.990 TL’den satışa sunulacak.

Daha uygun fiyatlı bir seçenek arayanlar için RKS Nitro Pro ise Shimano 6 vites sistemiyle dikkat çekerken, 22.900 TL'lik fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.

Söz konusu ürünlerin yanı sıra önümüzdeki hafta BİM'de satışa sunulacak diğer teknolojik ürünlere buradan ulaşabilirsiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...