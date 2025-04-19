A101 Bu Hafta Yine Teknoloji Festivali Olacak (Elektrikli Araba Bile Satıyor)

Evinize yeni teknolojik araç-gereç almanız gereken bir zamana girdiğinizi düşünüyorsanız bu hafta A101 marketlerine uğramakta fayda var. Zira zincir market, tıpkı geçen haftada olduğu gibi pek çok alanda teknolojik alet satıyor. Bunların arasında Volta'nın EV1 model elektrikli arabası ve APEC'in üç tekerlekli elektrikli mopedi de bulunuyor.

Gelin kataloğu ve fiyatları detaylıca inceleyelim. İşte 24 Nisan 2025 A101 aktüel kataloğu...

A101 Teknolojik Aletler — 24 Nisan 2025 Aktüel Katalog

Geçerli tarihten ihtibaren EV1 elektrikli arabaya 229.990 TL fiyat etiketiyle ulaşabileceksiniz. Elektrikli mopedin fiyatı ise 39.990 TL olarak öne çıkıyor.

Bu hafta hem büyük hem küçük ev aletleri A101'de yerini almış olacak. ONVO'nun çerçevesiz 100" ekran akıllı televizyonu 84.999 TL etiketle geliyor. Daha düşük bir model olan 85" ekran çerçevesiz akıllı TV de 45.899 TL.

Buzdolabından çamaşır makinesine, su ısıtıcıdan elektrikli süpürgeye ve ütüye kadar evinize lazım olabilecek pek çok ürün satışta olacak. Teknolojik aletlerin yanı sıra yatak ve güneşliklerin uygun fiyatlı olması da dikkat çekiyor.

Tam katalog için buraya tıklayabilirsiniz.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.