BİM Ucuz Realme Telefon ve 120Hz Ekranlı Honor Tablet Satacak

BİM uygun fiyata akıllı telefon ve tablet satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. BİM'de çok yakında Realme C63 ve Honor Pad X9 satacak. Satışa sunulacak ürünler arasında kablosuz kulaklık, akıllı bileklik ve akıllı televizyon da bulunuyor.

BİM'de Satılacak Realme C63 ve Honor Pad X9'un Fiyatı

BİM'de 22 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Honor Pad X9 modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 7 bin 250 TL'ye satılacak. 11,5 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, LCD ekran üzerinde 1200 x 2000 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 7.250 mAh bataryaya sahip Cihazda Snapdragon 685 mevcut.

22 Mayıs'tan itibaren Realme C63 modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 5 bin 250 TL'ye satacak. 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü UNISOC T612 işlemcisinden alan telefonda 5.000 mAh batarya bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 449 TL fiyata sahip Polosmart kablosuz kulaklık, 299 TL fiyatlı Polosmart akıllı bileklik, 749 TL fiyata sahip Range saç krutma makinesi, 449 TL fiyatlı Havit bluetooth hoparlör, 899 TL fiyatlı Kumtel çok fonksiyonlu buharlı temizleyici satılacak.

Satışa sunulacak ürünler arasında 21 bin 900 TL fiyata sahip TCL 55" 4K Google TV, 14 bin 990 TL fiyatlı Dijitsu 55" 4K Google TV, 4 bin 290 TL fiyata sahip Dijitsu 32" HD Ready TV ve 399 TL fiyatlı LED avize de yer alıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

BİM marketlerde önümüzdeki hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.