Coin Sahipleri Dikkat: Binance, 6 Kripto Varlığının Piyasadan Kaldırılacağını Açıkladı!
Binance, Türkiye'de popüler olan 6 farklı altcoin için delist kararı aldı. Söz konusu kripto varlıklar yakında Binance piyasasından kaldırılacak.
Dünyanın önde gelen kirpto para borsalarından Binance, Türkiye'de de sahipleri bulunan 6 farklı kripto paranın yakında delist olacağını açıkladı. Söz konusu altcoinlerin yakın zamanda piyasadan kaldırılması bekleniyor. Detaylar haberde.
Piyasadan Kaldırılacak 6 Altcoin Türkiye'de Oldukça Popüler!
Binance, kısa bir süre önce pek çok kullanıcı için önem arz eden bir açıklamada bulundu. Ünlü kripto para borsası, piyasadaki 6 kripto varlığının delist olacağını ve artık bu altcoinler için alım/satım işlemi yapılamayacağını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, bahsi geçen kripto varlıklar, 26 Ağustos tarihinde Binance piyasasından süresiz olarak kaldırılacak. Bu bağlamda, hullanıcıların bu tarihten önce Binance'te bulunan varlıklarını başka bir cüzdan veya borsaya aktarması gerekiyor. Delist olacak bu kripto varlıklarının Türkiye'de epey işlem gördüğü de belirtiliyor.
İşte yakında Binance borsasından delist olacak 6 altcoin:
- PowerPool (CVP)
- Ellipsis (EPX)
- ForTube (FOR)
- Loom Network (LOOM)
- Reef (REEF)
- VGX Token (VGX)
Binance tarafından yayınlanan bildiriye göre, yakında piyasadan kaldırılacak bu altcoinler ile gerçekleştirilemeyecek işlemler ise şöyle:
- CVP/USDT
- EPX/USDT
- FOR/BTC
- FOR/USDT
- LOOM/BTC
- LOOM/TRY
- LOOM/USDT
- REEF/TRY
- REEF/USDT
- VGX/USDT
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