Filistin Nedeniyle Boykot Edilen Binance'ten Yalnızca 24 Saatte Milyarlarca Dolarlık Bitcoin Çekildi!

Geçtiğimiz günlerde Filistinli kullanıcıların varlıklarına el koyduğu iddiasıyla gündeme gelen Binance'in boykot edildiği iddia ediliyor. Öyle ki, ünlü kripto para borsasından son 24 saat içerisinde değeri 2 milyar doları aşan Bitcoin (BTC) çekildi. Detaylar haberde.

Binance Boykot Sonrası Son 24 Saat İçerisinde 2.6 Milyar Dolar Değerinde Bitcoin Kaybetti!

Bilmeyenler için, dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, geçtiğimiz gün Filistinli kullanıcıların varlıklarına, İsrail'in talebi üzerine el koyduğu iddialarıyla gündem olmuş ve platform içinde yer alan pek çok kripto varlıkta büyük düşüşler gözlemlenmişti. Şimdi ise İddiaların ardından pek çok kullanıcı tarafından boykot edilen Binance'ten kısa bir sürede milyarlarca dolar değerinde Bitcoin (BTC) çekildiği bildiriliyor.

Aktarılanlara göre, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden açıklamanın ardından da boykot edilen Binance'te başta bitcoin olmak üzere kripto paralarda büyük bir düşüş yaşandı. Boykot sonrası kripto para borsasından 24 saatte tam 2,6 milyar dolar değerinde bitcoin çekildi. Uzmanlar, boykot nedeniyle söz konusu düşüşün ilerleyen günlerde de devam edebileceğini belirtliyor.

Öte yandan Binance'e yönelik devam eden boykotun ardından yatırımcılar da başka alternatifler aramaya başladı. Bazı kullanıcılar farklı kripto para borsalarını önerirken kimi yatırımcılar ise kripto varlıklarını saklamak için en iyi yolun soğuk cüzdanlar olduğunu ifade ediyor.

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