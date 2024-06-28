Binance, Kripto Para Dolandırıcılarını İhbar Edenlere Para Verecek!

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance büyük bir denetimin ardından, platformun hizmet ve özelliklerinin istismar edilebildiğini ortaya çıkardı. Kripto borsası, işlem ücretlerinin artması, API limitlerine ulaşılması gibi adil olmayan işlemlere neden olan istismarlara engel olmak için çeşitli çalışmalara başladı. Peki bu uygulamalar arasında neler yer alıyor? İşte ayrıntılar…

Binance Dolandırıcılara Karşı Para ile Ödüllendirme Sistemi Çıkardı

Dünya çapında devlet yöneticilerinden gelen yasal baskıların ardından Binance, bazı değişikliklere adım attı. Firmanın blog gönderisinde, suç odaklarının alt hesapları hedef aldıklarını, alt cüzdanları kontrol ettiğini ve güvenlik önlemlerini aşmak için fon yönetim hesaplarını kullandıklarını belirtti.

Bu çalışmalar doğrultusunda attığı en önemli adımı ise platform güvenliğini teşvik etmek amacıyla Binance, şüpheli etkinlikleri bildiren kullanıcıları ödüllendirme sistemi oldu.

Ayrıca Binance, dolandırıcıları ve kötüye kullanımı önlemek amacıyla hesap hareketlerini izlemek için yenilikçi teknolojiden de yararlandıklarını ifade etti.

Tüm olası veya şüphelenilen kötüye kullanım olayların araştırılacağını, ihlal eden hesapların askıya alınması ve sonlandırılması gibi gerekli önlemlerin uygulanacağına garanti verdi.