Microsoft ile Google Rekabeti Kızışıyor: Bing'e ChatGPT Geliyor!

ChatGPT'nin giderek yaygınlaşması sonrası pek çok kesim geleneksel arama motorlarının artık tarihe karışacağını iddia etmeye başladı. Google'ın bu teknoloji üzerinde "kırmızı alarm" verdiği söylenirken, bugün yayınlanan yeni bir rapora göre Microsoft, Bing arama motorunun bazı arama sorgularını yanıtlamak için ChatGPT'nin arkasındaki yapay zekâyı kullanan bir sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

The Information'a göre bu çalışmalar birkaç yıl öncesine dayanıyor. Microsoft'un 2019 yılında OpenAI'ye yaptığı yatırım, GPT'nin bazı özelliklerini Bing'e dâhil etme anlaşmasını da içeriyordu.

Bing'in Bir Diğer Yeni Özelliği: Image Creator

GPT'nin eski bir versiyonu, siz yazarken otomatik arama sorgusu önerileri için hâlihazırda Bing'te kullanılıyor. Keza Microsoft, Dall-E 2'yi Bing Image Creator'a entegre etme planlarını da duyurmuştu. Bing'in bu yeni Image Creator hizmeti sayesinde dilediğiniz birkaç kelimeyi girerek istediğiniz görseli oluşturmak mümkün ancak ne yazık ki özellik şu anda ülkemize açılmış değil.

Konumuza dönecek olursak, yapay zekâ destekli bu sorgular, sorduğunuz soruyu ele alabilecek bir kaynaktan alıntı yapan Featured Snippet yaklaşımı yerine bilginin kaynağını içeren tam bir cümle veya bir bağlantı listesi şeklinde olabilir. Bununla birlikte GPT'nin "web'i sürekli olarak kazıması veya bir arama motorunun yaptığı gibi gerçek zamanlı bilgi sağlaması" amaçlanmadığından Bing çoğu arama sonucunu üretmek için kendi teknolojisine güvenmeye devam edecek. Ayrıca Bing'in cevapların doğruluğunu nasıl sağlayacağı henüz belli değil.

The Information, bu özelliğin Mart sonundan önce hayata geçirilebileceğini ve Bing'in GPT'nin bazı bölümlerine ücretsiz olarak erişmenin tek yollarından biri olarak konumlandırılabileceğini belirtiyor.