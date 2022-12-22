ChatGPT Sohbet Botu Google'ı Kırmızı Alarma Geçirdi

New York Times'ta geçtiğimiz gün yayınlanan bir rapor, OpenAI ekibi tarafından geliştirilen ChatGPT sohbet botunun sorulan her soruya doğrudan yanıt verebilmesi sayesinde Google'a rakip olduğunu ortaya koyuyor.

New York Times'a kimliği gizli bir şekilde röportaj veren bir Google yöneticisi, ChatGPT'nin ünlü yazılım şirketinin arama ve reklamlara dayalı iş sistemini alt üst edebileceğini belirtti.

Google'ın Yerini Yapay Zeka Mı Alacak?

Sorulan her soruya detaylı ve doğrudan cevap vermeyi başaran ChatGPT'nin ileride yapay zekaların Google'a büyük bir rakip olabileceğini kanıtladığı düşünülüyor. Ayrıca ChatGPT'nin daha önceden insanlar tarafından kaleme alınmayan yazıları dahi başarılı bir şekilde ortaya koyabilmesi, bu rekabette onu öne geçiriyor. Kazancının %80'ini e-ticaret ve reklam satışlarından kazanan Google, yapay zekanın öne çıkmasından endişeleniyor.

OpenAI ekibi, özgün içerik konusunda kendisini kanıtlayan ChatGPT'ye her ay 3 milyon dolardan fazla para harcıyor. Daha büyük veri setleriyle beslenmesiyle birlikte ChatGPT'nin insan eliyle oluşturulan ve Google tarafından listelenen siteleri geride bırakabileceği iddia ediliyor.

Google, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı LaMDA dil modelini, ChatGPT benzeri sohbet botlarından uzakta tutmak istiyor. Hatta şirketin ChatGPT'nin oluşturduğu tehdide yanıt vermek için şirketin CEO'su Sundar Pichai'nin özel talimat verdiği belirtiliyor. Henüz Google tarafından iddialara karşı bir açıklama gelmedi.