BioNTech Aşısı Olanlar Neden Hastalanıyor?

Dünya Sağlık Örgütü ve Sheba Tıp Merkezi bünyesinde görev alan uzmanlarca yapılan ve New England Journal of Medicine isimli bilimsel dergide yayımlanan yeni bir araştırma, BioNTech aşısı olanların neden hasta olabildiğine yönelik bazı detayları gün yüzüne çıkardı.

BioNTech Aşısı Olanlar Neden Hasta Oluyor?

Söz konusu araştırmanın detaylarına göre Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen aşının ardından hasta olup olmayacağınız, vücudunuzun aşı sonrası ürettiği antikor seviyesi ile doğrudan orantılı. Bu bakımdan düşük antikor seviyesi geliştiren kişiler, aşı sonrasında hastalanmaya daha yatkın oluyor.

Araştırma yapılırken Sheba Tıp Merkezi'nde görev alan ve aşı olmuş 500 sağlık çalışanının verileri incelendi. Bu kapsamda aralık ayının ortasından nisan ayının sonuna kadar aşılanan grup içerisinde 39 yeni vakanın olduğu gözlemlendi. Bu hastalardan hiçbiri hastaneye kaldırılmadı ancak birisinin kronik rahatsızlığı vardı.

"Aşı olan sağlık çalışanları arasında Covid-19 bulaşanları incelediğimizde bunların antikor seviyelerinin düşük olduğunu görüyoruz. Aşı olmasına rağmen Covid-19 bulaşanlarda hastalık hafif veya semptom göstermeden geçiyor. Fakat bazı durumlarda semptomlar görülüyor."

Uzmanlar, antikor seviyesi ile hastalık arasındaki ters orantıyı bu araştırma ile desteklemiş oldular. Üstelik antikor seviyesi yalnızca hasta olup olmamayı değil, aynı zamanda hasta olunsa dahi hastalığın hangi seviyede geçeceğini etkiliyor gibi gözüküyor.

Araştırmadan yola çıkan uzmanlar, Covid-19 vakalarının engellenmesi için bazı durumlarda takviye aşılamalarına ihtiyaç duyulabileceğinin de altını çizdi. Peki siz bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.