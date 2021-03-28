BioNTech Aşısının Saklama Koşulları Değiştirildi!

BioNTech aşısının saklama koşulları güncellendi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in geliştirdiği aşı, çok soğuk ortamlarda muhafaza edilmesi gerekiyordu. Bu durum, aşının tedarik sürecini olumsuz yönde etkiliyordu. Yapılan değişiklikle beraber aşıların saklanması daha kolay hale gelecek.

BioNTech Aşısının Saklama Koşulları Güncellendi

Yeni tip koronavirüs salgınını sona erdirmek için çeşitli firmalar çok sayıda aşı geliştirdi. ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının özel soğutucularda eksi 90 ile eksi 60 derecede saklanabilmesi gerekiyordu. Bu durum, aşının tedarik sürecini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyordu. Bununla birlikte özellikle yoksul ülkelere dağım çok zor hale geliyordu.

Pfizer ile BioNTech tarafından geliştirilen aşının depolama koşulları bir değişiklik yapıldı. Avrupa Birliği, yapılan değişikliği onayladı. NTV'deki habere göre Avrupa İlaç Dairesi (EMA), aşının geçici olarak eksi 25 ile eksi 15 derecede 2 haftaya kadar saklanabilmesine izin verdi. Böylece aşıyı saklamak için eksi 90 derece gibi sıcaklıklar gerekmeyecek. Bu da tedarik sürecini daha kolay hale getirecek.

EMA, yaptığı açıklamada, güncellenen saklama koşullarının aşının dağıtımının daha hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlayacağını açıkladı. Yenilenen saklama koşulları sayesinde aşı artık özel soğutucular yerine eczane ve hatta doktor muayenehanelerinde yer alan standart tıbbi soğutucularda da saklanabilecek.

BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu onayın aşıyı tüm dünyaya ulaştırma hedefinde çok önemli bir aşama olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, bu durumun yeni tip koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi hızlandıracağını ifade etti.

Türkiye'de BioNTech Aşısı Kimlere Yapılacak?

Geçtiğimiz günlerde ülkemize toplamda 1,4 milyon BioNTech aşısı gelmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: