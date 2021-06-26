BioNTech Kanser Aşısı İçin Faz 2 Çalışmasına Başladı

Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech, kanser aşısı için faz 2 çalışmasına başladı. Şirketin kurucularından Dr. Özlem Türeci, BNT111 olarak isimlendirilen aşı hakkında önemli açıklamada bulundu. Aşının faz 2 çalışmasına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

BioNTech'in Kanser Aşısı Ne Zaman Çıkacak?

Almanya'da Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verilen Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, geçtiğimiz aylarda mRNA tabanlı kanser aşısının birkaç yıl içerisinde kullanıma sunulacağını açıklamıştı. Firma, geliştirdikleri 5 kanser aşı adayından bir tanesinin faz 2'ye geçtiklerini duyurdu.

Sputnik'teki habere göre BNT111 olarak isimlendirilen kanser aşısı adayı ilk kez ileri safhadaki bir kanser hastasına tedavi amaçlı yapıldı. 120 katılımcının yer aldığı faz 2 çalışmasında, cerrahi müdahale yapılamayan 3. Ve 4. Derecede melanom vakalarında BNT111 aşısının etkinliği, güvenli olup olmadığı ve tolera edilebilirliği araştırılıyor.

BNT111 aşısının birinci aşamasına 89 gönüllü katılmıştı. Çalışmanın sonuçları 2020 yılının temmuz ayında Nature dergisinde yayımlanmıştı. Faz 1 çalışması kapsamında BNT111 aşısı ile tedavi edilen 42 hastada iyi bir güvenlik profili ve yüksek yanıt oranları gözlemlendi.

Aktarılan bilgilere göre bu sonuç hem BNT 111 ile Libtayo (monoklon antikor ilacı) kombinasyonunda hem de yalnızca BNT111 ile tedavide elde edildi. Gerçekleştirilen çalışmalar, biyoteknoloji firması Regeneron (REGN) ile iş birliği içerisinde yürütülüyor.

Dr. Özlem Türeci, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamada bulundu. Dr. Türeci, yaptığı açıklamada, "Vizyonumuz, kanser ve bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun kendi savunma mekanizmalarının gücünü kullanmak" şeklinde konuştu. Dr. Türeci, kanserin de küresel sağlık için aslında mevcut salgından çok daha kötü seviyede büyük bir tehdit oluşturduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.

BioNTech firması, mRNA tabanlı BNT113 ve BNT122 isimli aşı adayları için de bu yıl içerisinde faz 2 çalışması yapmayı planlıyor.

Biyoteknoloji şirketi BioNTech, yeni tip koronavirüse karşı mRNA tabanlı aşı geliştirerek büyük bir başarının altına imza atmıştı. Şirket tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, yüksek etkinlik oranı ve mutasyonlara karşı etkili olması ile dikkat çekiyor. COVID-19 aşısı, salgın ile mücadelede oldukça önemli bir rol oynuyor.