Bir Dönemin Akıllı Telefon Efsanesi Hayatımızdan Tamamen Çıkıyor!

Bir dönemin efsanevi akıllı telefon markası LG artık tamamen hayatımızdan çıkıyor. Tabi bu süreçte televizyonlar, ev aletleri vb. ürünlerle tüketicilere hitap etmeye devam edecek ancak kesinleşmiş bir şekilde bir daha LG G3 gibi bir efsaneyi kullanma şansımızın olmayacağını söyleyebiliriz. Konuyla ilgili olarak şirketin sunucularını kapattığı bilgisi tüketicilerle paylaşıldı. İşte haberin detayları...

30 Haziran'da Güncelleme Dönemi Sona Eriyor!

Bir dönemin büyük telefon markalarından biri olan LG, akıllı telefon pazarından çekilmesinin ardından yazılım desteğini de sonlandırıyor. 9to5Google’ın haberine göre, şirket 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla Android güncelleme sunucularını kalıcı olarak kapatacağını duyurdu. Bu karar, LG telefon kullanıcıları için tüm yazılım güncellemeleri ve uygulama servislerinin sona ereceği anlamına geliyor.

LG, akıllı telefon üretimini sonlandırdığını 2021 yılında açıklamış ve belirli modeller için birkaç yıl daha güncelleme desteği vereceğini taahhüt etmişti. Bu süreçte bazı cihazlar Android 12 güncellemesi almış, diğerleri ise güvenlik yamalarıyla desteklenmişti. Ancak bu geçici destek süresinin sonuna gelindi. LG, 10 Nisan 2025'te yaptığı resmi duyuruyla tüm yazılım güncelleme servislerinin kapatılacağını bildirdi.

Kapatılacak hizmetler arasında FOTA (kablosuz güncelleme), LG Update Center ve bilgisayarlar üzerinden yazılım güncellemesi sağlayan LG Bridge platformu da bulunuyor. 9to5Google’a göre, bu servislerin tamamı 30 Haziran 2025 saat 00:00 itibarıyla devre dışı bırakılacak. Bu tarihten sonra LG marka telefonlar herhangi bir yazılım veya sistem güncellemesi alamayacak. LG’nin açıklamasında, cihazında hâlâ güncelleme almamış kullanıcıların belirtilen tarihten önce son yazılım sürümünü manuel olarak yüklemeleri öneriliyor. Ayrıca servis merkezleri üzerinden yapılabilecek yazılım işlemleri de aynı tarihte tamamen durdurulacak.

Güncelleme sunucularının kapanmasıyla birlikte, fabrika ayarlarına dönen LG cihazlarında silinen sistem uygulamaları da tekrar indirilemeyecek. Eğer bir LG akılı telefonunuz varsa, 30 Haziran’dan önce son güncellemeyi almayı unutmayın. Pek siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.