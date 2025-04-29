Samsung'un En İnce Telefonu Aynı Zamanda En Sağlam Modeli Olacak!

Samsung, geçtiğimiz ocak ayında Galaxy S25 serisi ile karşımıza çıktı. Ancak bu sene geleneceği bozan şirket, standart S25, S25+ ve S25 Ultra'nın yanına bir de Galaxy S25 Edge modelini ekledi. İnce tasarımıyla öne çıkan bu telefon görsel olarak çok beğenilse de eleştirileri beraberinde getirdi.

Pek çok kişi Galaxy S25 Edge'in batarya performansı ve dayanıklılığı ile hayal kırıklığı olacağını iddia etti. Şirketin telefonu "yakında" diyerek satışa çıkarmamış olması da bu iddiaları güçlendirdi. Ancak görünüşe göre Samsung, titanyum çerçeve ve henüz piyasada olmayan yeni bir Gorilla Glass versiyonuyla bizi şaşırtmaya hazırlanıyor.

Galaxy S25 Edge, Samsung'un En Sağlam Telefonlarından Biri Olacak

Samsung Galaxy S25 Edge hakkında ortaya çıkan bazı iddialar, telefonun titanyum çerçevelere ve Corning’in yeni Gorilla Glass Ceramic 2 korumasına sahip olacağını öne sürüyor. Titanyum çerçeve özellikle amiral gemisi modeller arasında giderek daha da yaygınlaşıyor. Bu nedenle S25 Edge'in bu özelliği pek de sürpriz değil.

Asıl şaşırtıcı olan ise Corning’in Gorilla Glass Ceramic'i çok kısa bir süre önce duyurmasına rağmen Samsung'un Gorilla Glass Ceramic 2 kullanacağı iddiası. Bildiğiniz üzere akıllı telefonlar günümüzde hiç olmadığı kadar kırılgan. Tam da bu nedenle "Gorilla Glass Ceramic" gibi teknolojiler kullanıcılar açısından oldukça önemli.

Özellikle de Galaxy S25 Edge gibi ince modellerde. Çizilme ve düşme gibi darbelere daha dayanıklı cam, titanyum çerçevenin sağlamlığı ile birleşirse ortaya düşündüğümüzün aksine oldukça sağlam bir telefon çıkabilir. Elbette ki buna emin olmak için Gorilla Glass Ceramic 2'nin selefinden ne kadar farklı olduğunun açıklanması gerekiyor.

Üstelik Galaxy S25 Edge ile ilgili ortaya çıkan tek sızıntı sağlamlığı ile ilgili değil. Telefonun muhtemel özellikleri konusunda da oldukça fazla bilgi sahibiyiz. Telefonun sadece 5.8 mm kalınlığında ve 163 gram ağırlığında olacağı belirtiliyor.

Donanım tarafında ise Snapdragon 8 Elite işlemci, 200 MP profesyonel kamera ve tüm gün yetecek bir batarya öne çıkıyor. Ayrıca, One UI 7 işletim sistemiyle geleceği de biliniyor. S25 Edge’in, Galaxy S25 Ultra ile benzer bir fiyat etiketine sahip olabileceği konuşuluyor. Samsung’un resmi lansmanı 13 Mayıs’ta yapması ve telefonun 30 Mayıs’ta küresel olarak satışa sunulması bekleniyor.