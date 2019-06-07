Bir Hafta Boyunca Kapaklı Telefon Kullanana 1000 Dolar Ödül

Günümüzün en büyük hastalıklarından olan akıllı telefon bağımlılığına karşı Amerikan telekomünikasyon şirketi tarafından güzel bir kampanya başlatıldı. Şirket, bir hafta boyunca kapaklı telefon kullanabilen kişilere 1000 dolar ödül verecek.

İnternet servis sağlayıcısı Frontier Communications, yedi gün boyunca akıllı telefonlarının yerine eski moda kapaklı telefonların kullanılacağı bir yarışma başlattı. Yarışmaya katılan kişiler bir hafta boyunca istenilenleri yapabilir ve başarılı olurlarsa 1000 dolar ile ödüllendirilecekler.

Şirket ayrıca katılımcılara harita, telefon numaralarını not etmek için fiziksel bir telefon rehberi, kalem ile defter ve ayrıca 90'lar müziklerini barındıran CD'ler verecek. Bunları "hayatta kalma kiti" olarak adlandıran Frontier Communications, hafta boyunca yaşayacağınız tüm deneyimi belgelemenizi istiyor. Yani kapaklı telefonda SMS yazacak, e-mail'lerinizi kontrol edecek veya internette gezmeye çalışacaksınız.

Amerikan şirketi ayrıca bir hafta boyunca kaç saat uyuduğunuzu, kapaklı telefonun verimliliğinizi nasıl değiştirdiğini ve herhangi bir randevuya geç kalıp kalmadığınızı öğrenmekle ilgilenecek. Yarışmacıların kişisel bilgilerini paylaşmama sözü veren şirketin bu yarışmasına büyük ilgi gösterilecektir diye düşünülüyor.

Peki ya siz 1000 dolar karşılığında bir hafta boyunca yalnızca kapaklı telefon kullanmayı tercih eder miydiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!