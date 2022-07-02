Bir Samsung Telefonu Temmuz Ayı Güncellemesine Kavuştu

Samsung genellikle yeni aylık güncellemelerini bir hafta kadar erken çıkarmasıyla bilinir ancak Temmuz 2022 güvenlik yaması tam olarak 1 Temmuz'da kullanıma sunuldu. Şimdilik kısmi telefonların erişebildiği güncelleme şu anda Galaxy A32 için Güney Kore'de dağıtılmaya başlandı.

Samsung Galaxy A32, en son Temmuz 2022 güvenlik güncellemesine ulaşan ilk Samsung telefonu konumunda ancak güncelleme o kadar yeni ki Samsung henüz değişiklik günlüğünü bile yayınlamadı.

Samsung Galaxy A32, Temmuz Ayı Güncellemesini Aldı

Güncelleme, SM-A325N model numarasını taşıyan Galaxy A32 için Güney Kore'de dağıtıma başlandı ve her zaman olduğu gibi yakında daha fazla pazara ulaşacak. Güney Kore'deki müşteriler yeni güncellemeyi A325NKSU1BVF2 donanım yazılımı sürümü olarak tanımlıyor ve küresel pazarda da aynı şekilde dağıtılacak.

Güncellemenin mevcut olduğu ve olacağı pazarlardaki Galaxy A32 sahipleri, ürün yazılımı geldiğinde bildirim yoluyla veya telefonda Ayarlar uygulamasını açıp "Yazılım güncellemesi"ne gidip "İndir ve yükle"ye dokunarak indirebilirler.

Güncellemenin gelecekte küresel pazarda yayılacağını ve ilerleyen günlerde diğer Samsung telefonlarının da Temmuz ayı güncellemesine ulaşacağını hatırlatalım.